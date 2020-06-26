У Туреччині ще 121 людина отримала довічний вирок

Суд в Анкарі засудив до довічного ув’язнення 121 людину в справі про причетність до невдалого військового перевороту 2016 року, повідомило державне агентство Anadolu.

86 засуджених проведуть довічне ув’язнення в камерах «суворого режиму» – вирок уточнює, що вони намагалися порушити конституцію. 35 людей отримали такі ж вироки, але без «суворого режиму» тримання. Всі засуджені були звинувачені в спробі здійснення перевороту за напад на штаб жандармерії в Анкарі.

Загальна чисельність засуджених до довічного позбавлення волі за участь у спробі військового перевороту становить 1934.