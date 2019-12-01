Саудівська Аравія очолила G20 попри звинувачення в «неприпустимих» порушеннях прав людини

Саудівська Аравія очолила «Групу двадцяти» з 1 грудня, зазначивши серед своїх цілей підтримку жінок та молоді, охорону довкілля та поширення переваг технологічного прогресу.

Багата на нафту близькосхідна країна заступила на цій посаді Японію і буде головувати в G20 протягом року. Наступний саміт Групи очікується в Ріяді 21-22 листопада 2020 року.

Водночас королівство зазнало жорсткої критики після вбивства публіциста Джамаля Хашокджі у саудівському консульстві в Стамбулі в жовтні 2018 року, а також через утиски жінок-активісток та участь у війні в Ємені.

За висновками розвідки США, вбивство Хашокджі замовив крон-принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.

29 листопада організація Amnesty International закликала членів G20 «тиснути на керівництво Саудівської Аравії, щоб змусити його припинити практику неприпустимих порушень прав людини».

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«Лідери G20 не повинні й надалі ігнорувати жахливу ситуацію з правами людини в (саудівському – ред.) королівстві заради вигідних бізнес-зв’язків», – йдеться в заяві організації.

Саудівська Аравія – одна з найбільш консервативних і закритих країн світу. Там досі проводяться страти, застосовуються тілесні покарання, а права жінок обмежені. Їм, як і раніше, заборонено виїжджати за межі країни без дозволу батьків або чоловіків.

Проте влада королівства в останні кілька років провела кілька реформ, які повинні підвищити привабливість країни за кордоном і змінити її імідж у світі. Багато з цих реформ просуває наслідний принц Мохаммед бін Салман, якого Туреччина і деякі інші країни вважають причетним до вбивства журналіста Джамала Хашокджі.