США: колишніх співробітників Twitter звинувачують у шпигунстві на користь Саудівської Аравії

США звинувачують у шпигунстві на користь Саудівської Аравії двох колишніх співробітників компанії Twitter і їхнього посередника.

Їх звинувачують у зборі конфіденційної інформації про користувачів соцмережі і передачі цих даних представникам саудівської влади в обмін на винагороду, йдеться в судовому позові, поданому Міністерством юстиції США 6 листопада.

Йдеться про отримання інформації про більш ніж шість тисяч акаунтів Twitter, у тому числі – про користувачів, які критикують офіційний Ер-Ріяд.

Колишніх співробітників Twitter Алі Альзабара і Ахмада Абуаммо, а також Ахмеда Альмутайрі, який працював на королівську сім’ю, звинувачують у роботі на Саудівську Аравію без реєстрації іноземними агентами, повідомляє агенція Reuters.

Один із підозрюваних в шпигунстві Ахмад Абуаммо – громадянин США. Він заарештований. Двоє інших перебувають у Саудівській Аравії, йдеться в повідомленні Міністерства юстиції США.

В обмін на інформацію колишні співробітники Twitter отримували від Ер-Ріяда гроші й інші матеріальні винагороди, наприклад, дорогий годинник, йдеться в матеріалах суду.

Саудівська Аравія, ключовий союзник США в протистоянні з Іраном, неодноразово зазнавала критики з боку Заходу через порушення прав людини. Одним із найгучніших випадків стало вбивство в минулому році опозиційного журналіста Джамаля Хашокджі. Крім того, Саудівську Аравію критикують за втручання в громадянську війну в Ємені.

Керівництво Twitter висловило подяку Федеральному бюро розслідувань і Міністерству юстиції США. У компанії заявили, що розуміють «неймовірні ризики, з якими стикаються ті, хто використовує Twitter, щоб поширювати свої погляди, і прагне змусити владу нести відповідальність за свої дії».