США посилають додаткові війська і техніку до Саудівської Аравії

Міністерство оборони США направляє додаткові сили і військову техніку до Саудівської Аравії після вибухів на саудівських нафтових заводах, в яких Вашингтон і Ер-Ріяд звинувачують Іран.

Як заявив речник Пентагону Джонатан Гофман, загалом число додаткових сил складе три тисячі. Крім того, будуть дислоковані дві батареї Patriot і система повітряної і протиракетної оборони THAAD.

Про дату розміщення сил він не повідомив.

Саудівська Аравія звинуватила іранську владу в організації нападу дронів на саудівські нафтові заводи у вересні. Таку ж позицію зайняли Сполучені Штати.

Іран відкинув звинувачення США у причетності до атак на саудівські нафтові заводи, які вплинули на світовий видобуток нафти. Речник Міністерства закордонних справ Ірану Аббас Мусаві, виступаючи на державному телебаченні, назвав заяву США «безглуздою». А один із чільних командирів Корпусу вартових Ісламської революції, елітного іранського військового формування, попередив, що Іран готовий до «повноцінної» війни.

Про відповідальність за напад дронів заявили підтримувані Тегераном єменські повстанці руху «Хуті».