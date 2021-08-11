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Байден організовує у грудні онлайн-саміт світових демократій

Очікується, що ще за рік, у грудні 2022 року, саміт світових демократій проедуть вже в очному режимі

Президент США Джо Байден у грудні нинішнього року організовує онлайн-саміт світових демократій. Про це повідомляє Білий дім.

Згідно з повідомленням, за рік, тобто у грудні 2022, відбудеться другий саміт за демократію, вже в очному форматі.

Головними пріоритетами грудневого форуму у Білому домі назвали захист демократії від загрози авторитаризму, боротьба з корупцією та захист прав людини. Обговорюватимуться також питання економіки, боротьба з пандемією і глобальною зміною клімату. За рік лідери демократичних країн зберуться, щоб оцінити прогрес, якого вдасться досягнути за цей час.

Крім глав держав і урядів будуть запрошені лідери громадянського суспільства, а також представники бізнесу та благодійних організацій.

Проведення саміту демократичних країн було однією з обіцянок передвиборчої кампанії Байдена. Він звинувачував свого попередника Дональда Трампа в підриві відносин США з їх союзниками і потуранні авторитарним тенденціям. Сам Байден заявляв, що готовий очолити демократичні країни світу в їхній протидії авторитарним тенденціям, джерелом яких він називав, зокрема, Росію.

Лідери яких саме країн будуть запрошені на форум, наразі не відомо.

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