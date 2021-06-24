На саміті ЄС обговорять нову стратегію відносин з Росією

Лідери Європейського союзу на саміті 24-25 червня планують обговорити нову стратегію відносин з Росією.

Зокрема, планується обговорити, чи треба домагатися зустрічі на вищому рівні з президентом Володимиром Путіним, після того, як минулого тижня з ним зустрівся американський лідер Джо Байден.

Посланці Франції і Німеччини висунули в останній момент пропозицію про проведення зустрічі на вищому рівні з Путіним як можливого способу відновлення відносин, які, за оцінками блоку, знаходяться в «негативній спіралі».

Втім, деякі дипломати ЄС заявили, що перед тим, як влаштовувати саміт з Путіним, треба поліпшити відносини, в той час як чимало країн блоку, зокрема у Східній Європі, не виявляють бажання говорити з Кремлем.

ЄС і Росія знаходяться на протилежних сторонах у низці питань, що стосуються агресії Кремля проти України, ситуації у Білорусі, та ставлення до прав людини. Вони також звинувачують один одного у втручанні в вибори, поширенні дезінформації та загрозу безпеці та стабільності у Східній Європі.

Лідери сподіваються спиратися на стратегічний документ, опублікований на початку цього місяця Європейською комісією і дипломатичною службою ЄС, в якому міститься попередження про «негативну спіраль» та «подальший спад» у відносинах з Росією.

Окрім того, очікується, що під час саміту оголосять деталі щодо економічних санкцій проти Білорусі.

У перший день, ймовірно, відбудуться дебати з приводу ухваленого Угорщиною закону про ЛГБТ, який незабаром має набути чинності.

В порядку денному саміту також фігурує Туреччина. Європейська комісія висуває пропозицію надати Анкарі 3,5 мільярда євро (4,2 мільярда доларів) протягом наступних трьох років в рамках більшого пакету підтримки країнам, які приймають біженців від громадянської війни в Сирії. Додаткове фінансування розглядається як стимул для Туреччини продовжувати зусилля, спрямовані на вирішення спорів з Грецією і припинення розвідки газу в водах навколо Кіпру.