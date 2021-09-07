ЄС просить суд накласти на Польщу фінансові санкції через судову реформу

Європейська комісія попросила верховний суд ЄС накласти фінансові санкції на Польщу за неоднозначні кроки з судової реформи.

У заяві Єврокомісії від 7 вересня мовиться, що Варшава не ухвалила «необхідних заходів для повного дотримання» раніше винесеного Європейським судом рішення щодо палати Верховного суду Польщі, яка займається притягненням суддів до дисциплінарної відповідальності.

У серпні польський уряд заявляв, що відповідну палату буде ліквідовано. Обіцянка прозвучала після того, як у липні Європейський суд дійшов висновку, що ця палата може використовуватися «для політичного контролю над судовими рішеннями або тиску на суддів».

«Я завжди говорив, що Комісія не вагаючись вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення повного застосування законодавства ЄС», – наголосив комісар ЄС у справах юстиції Дідьє Рейндерс.

В останні місяці суперечки між Брюсселем та Варшавою навколо судової реформи у Польщі загострилися. ЄС і раніше попереджав Польщу про можливі фінансові санкції.