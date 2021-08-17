Уряд Польщі скасує дисциплінарну палату для суддів, яка викликала критику Євросоюзу

Польський уряд заявив 17 серпня, що скасує дисциплінарну палату, яку планував запровадити для суддів, відступаючи таким чином від частини своєї судової реформи, яка викликала серйозний резонанс у відносинах країни з Європейським Союзом.

Таке повідомлення з’явилося на сайті уряду Польщі за день до збігу терміну, який він мав для інформування Євросоюзу про свої плани.

«Польща продовжить судові реформи, в тому числі у сфері відповідальності суддів, для підвищення ефективності цієї системи», – йдеться у листі до Європейської Комісії, виконавчого органу ЄС.

Як стверджують у польському уряді, він планує розпустити дисциплінарну палату в її нинішньому вигляді.

Європейська комісія заявила, що отримала відповідь Польщі та зараз досліджує лист.

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Але це питання може бути не остаточно вирішене: Польща заявила, що, хоча вона має намір розпустити палату в майбутньому, вона також подасть клопотання про скасування тимчасових заходів, накладених Судом ЄС.

Ці заходи можуть призвести до фінансових санкцій, якщо Польща не зможе зупинити роботу тим часом роботу палати.

Минулого місяця Європейський суд (ЄС) дійшов висновку, що дисциплінарну палату можна використовувати «для здійснення політичного контролю над судовими рішеннями або для тиску на суддів».

Тривала суперечка щодо судових реформ у Польщі загострилася останніми місяцями, і Брюссель погрожує фінансовими штрафами, якщо Варшава не виконає їх.