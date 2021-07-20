Єврокомісія заявила про загрозу верховенству права і свободі ЗМІ в Польщі та Угорщині

Європейська комісія у новому звіті щодо верховенства права в 27 державах-членах об’єднання розкритикувала владу Угорщини та Польщі за зниження рівня свободи засобів інформації та незалежності судової влади, вказавши також, що корупція залишається основним викликом для обох країн-членів ЄС.

Європейський союз неодноразово попереджав, що демократичні стандарти перебувають під загрозою в Угорщині та Польщі. Єврокомісія також виокремила Словенію, яка зараз головує в ЄС, через порушення свободи місцевих ЗМІ, повідомлення про переслідування в інтернеті та погрози словенським журналістам.

«У кількох державах-членах є причини для серйозного занепокоєння, особливо щодо незалежності судової влади», – сказала віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей і прозорості Вера Йоурова.

У звіті вказано, що Польща не відповідає стандартам у чотирьох основних сферах: системі правосуддя, антикорупційній політиці, свободі ЗМІ та дотриманні системи стримувань і противаг.

Минулого тижня Європейський суд встановив, що дисциплінарна палата Верховного суду Польщі не гарантує неупередженості та незалежності та порушує незалежність судової влади, що суперечить законодавству ЄС.

Складання звітів Єврокомісії про дотримання принципу верховенства права у державах ЄС започаткували у 2020 році. Фахівці оцінюють 27 країн-членів ЄС за однаковими критеріями.