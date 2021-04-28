Правозахисна організація Freedom House попереджає про «антидемократичний поворот» у Європі та Євразії. Про цей йдеться в щорічній доповіді про стан демократії Nations In Transit 2021.

За даними Freedom House, більшість країн «зараз перебувають у гіршому становищі, ніж були 10 років тому».

«В Україні зусилля уряду щодо реформ продовжували зустрічати сильний опір зацікавлених сторін протягом 2020 року, в результаті чого показник демократії залишався відносно статичним після продемократичного повстання (автори мають на увазі Революцію гідності – ред.) та російських вторгнень 2014 року», – мовиться в доповіді.

В організації заявили, що Грузія, Молдова та Україна – єдині гібридні (перехідні) режими у Євразії.

«Середній бал демократії в регіоні знижувався щороку, починаючи з 2005 до 2017 року. Цього року показники демократії 18 країн знизились, показники лише шести країн поліпшились, а п’ять країн не зазнали ніяких змін. Поширення авторитаризму продовжує значно випереджати демократичний прогрес», – зазначили у Freedom House.

3 березня організація Freedom House заявила, що пандемія коронавірусної інфекції, а також економічна невизначеність та конфлікти у всьому світі сприяли падінню рівня свободи у світі в 2020 році.

Україна в звіті Freedom House перебуває серед «частково вільних» країн. Водночас як «не вільні» позначені окуповані або контрольовані Росією частини України – Крим та окремі райони Донецької та Луганської областей.