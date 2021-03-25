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26 березня 2021, Київ 01:34
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«Ми доведемо, що демократія працює» – президент США Джо Байден (відео)

«Ми доведемо, що демократія працює» – президент США Джо Байден (відео)
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«Ми доведемо, що демократія працює» – президент США Джо Байден (відео)

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Джо Байден під час своєї першої пресконференції на посаді президента США не торкнувся теми України та відносин із Росією.

Через пандемію кількість запрошених представників ЗМІ була обмеженою, і можливість поспілкуватися з Байденом мали лише американські медіа.

Джо Байден, зокрема, відповів на кілька запитань щодо міграційної політики та запевнив, що триматиме її проблемні питання на контролі. Президент США також сказав, що планує переобратися на наступних виборах у 2024 році.

Це була перша пресконференція Байдена на посаді президента Сполучених Штатів. Хоча він періодично відповідав на запитання журналістів, але повноцінної зустрічі з моменту вступу на посаду з медійниками досі не мав.​ (Відео AP, Reuters).

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