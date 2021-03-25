Через пандемію кількість запрошених представників ЗМІ була обмеженою, і можливість поспілкуватися з Байденом мали лише американські медіа.

Джо Байден, зокрема, відповів на кілька запитань щодо міграційної політики та запевнив, що триматиме її проблемні питання на контролі. Президент США також сказав, що планує переобратися на наступних виборах у 2024 році.



Це була перша пресконференція Байдена на посаді президента Сполучених Штатів. Хоча він періодично відповідав на запитання журналістів, але повноцінної зустрічі з моменту вступу на посаду з медійниками досі не мав.​ (Відео AP, Reuters).