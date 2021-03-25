Байден оголосив про плани балотуватися на другий термін

Президент США Джо Байден оголосив, що в 2024 році планує балотуватися на другий термін на посаді.

«Мій план – балотуватися на переобрання, це моє сподівання», – сказав 78-річний політик.

Байден додав, що «сподівався б», що нинішня віцепрезидентка США Камала Гарріс стане його партнеркою в разі балотування на новий термін. «Вона робить чудову роботу. Вона чудова партнерка», – наголосив президент.

Щодо того, чи передбачає він нове протистояння з Дональдом Трампом, Байден засміявся і сказав: «Я навіть не думаю про це. Я й гадки не маю».

46-й президент США Джо Байден був обраний на посаду за результатами виборів, які відбулися в листопаді 2020 року. Його опонентом був на чотири роки молодший висуванець Республіканської партії Дональд Трамп.