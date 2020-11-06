Як вплинуть на Україну результати виборів президента США?

Процес встановлення результатів виборів-2020 президента США є дещо особливим. На тлі епідемії коронавірусу безпрецедентно велика кількість американців голосували поштою і підрахунок цих голосів потребує більше часу. Чинний президент, республіканець Дональд Трамп, на ранок 6 листопада дещо поступається демократу Джо Байдену, але ситуація все ще може змінитися. Проте штаб Трампа уже намагається оскаржувати результати в судах, хоча процес підрахунку голосів ще триває. Як вплинуть результати американських виборів на Україну в залежності від того, хто ж здобуде перемогу – обговорювали 5 листопада під час онлайн-дискусії, організованої Київським безпековим форумом, із участю трьох колишніх послів США в Україні.

У дискусії, яка завдяки інтернет-конференції поєднала Київ, Вашингтон і Лос-Анджелес, узяли участь Стівен Пайфер, який був послом США в Україні в 1998–2000 роках (нині він старший науковий співробітник Стенфордського університету), Джон Гербст, посол у 2003–2006 роках (нині директор центру Євразії аналітичного центру «Атлантична рада» в Вашингтоні), і Вільям Тейлор – він очолював посольство США в Україні в 2006–2009 роках, а потім іще в 2019–2020 роках як тимчасовий повірник (нині – віцепрезидент незалежного дослідницького центру «Інститут миру США»).

Крім того, в дискусії взяли участь Мелінда Герінґ, заступниця директора центру Євразії «Атлантичної ради» і чільна дослідниця Інституту досліджень зовнішньої політики (США), український дипломат Валерій Чалий, який у 2015–2019 роках був послом України в США, а нині є головою правління Українського кризового медіа-центру, і Арсеній Яценюк, прем’єр-міністр України у 2014–16 роках, а нині голова Київського безпекового форуму.

Учасники дискусії констатували:

– хто б не переміг на президентських виборах у США – двопартійна підтримка України не зменшиться;

– ймовірно, сприятливішою для України ситуація може стати з перемогою Джо Байдена;

– і в разі перемоги Дональда Трампа, Україна матиме двопартійну підтримку;

– але за будь-якого результату США, ймовірно, не стануть значно більше залучатися у справи України, яка має сама турбуватися про те, щоб долати свої проблеми.

Далі до вашої уваги – конспективний (не дослівний; дискусія велася англійською мовою) огляд позицій учасників.

Запис дискусії в оригіналі (англійською мовою)

(за цим посиланням – запис дискусії з накладеним перекладом українською, який не завжди був повний і точний)

Арсеній Яценюк

– Народ США вже зробив свій вибір, і ми очікуємо, що демократія США засвідчить своє лідерство, показавши приклад. Це випробування для США, і це випробування для всього вільного світу, і я впевнений, що США засвідчать своє лідерство.

Українці зосереджуються на виборах у США іноді й більше, ніж на місцевих виборах у самій Україні.

Те, хто стане наступним президентом України, має вирішити сам американський народ.

Адміністрація США мала чіткий план, як взаємодіяти з Україною. Ключем було те, що Україна завжди покладалася на двопартійну підтримку.

Якщо у США залишиться нинішня адміністрація, я не очікую ні на які драматичні зміни у ставленні США до України. Якщо буде обраний Байден, то він дуже добре знає Україну. Він був одним із найтвердіших прихильників незалежності України. Він щиро вважає, що Україна має шанс досягти успіху, і США мають допомогти їй у цьому.

Які недовершені моменти існують у наших двосторонніх відносинах?

Наступна адміністрація США мала б створити разом із Європейським союзом такий собі «план Маршалла» для країн Східної Європи – України, Грузії, Молдови, Білорусі, – з тим, щоб вони вступили до Євросоюзу і НАТО.

Для України було б дуже важливо долучити нову адміністрацію США до Мінського процесу, до посилення тиску на Росію з тим, щоб вона виконала мінські домовленості і відновила територіальну цілісність України. США мали б стати флагманом запровадження ще нових санкцій щодо Росії і тиску на неї, щоб Росія вийшла не тільки з окупованих частин Донецької і Луганської областей, але й і з Криму.

Також важливо мати військову співпрацю між США й Україною, у вигляді надання летальних і нелетальних озброєнь. Це мало б бути головним пріоритетом для України, і ми очікуємо від наступної адміністрації США, що вона підтримає в цьому українську владу.

Також треба б запустити вагомий економічний порядок денний між США й Україною, і він мав би охоплювати фінансовий, промисловий сектор, антикорупційну співпрацю, і, звичайно ж, треба поліпшити верховенство права в Україні.

Це мав би бути план дій між Україною і США. Ми розуміємо, що наступний президент США буде більше зосереджений на внутрішніх питаннях, але ми очікуємо, що США засвідчать справді потужне лідерство в міжнародних справах.

Мелінда Герінґ

– Жоден переможець не є поганим для України. Одна з можливостей значно краща для України, але жодна не є поганою. Навіть якщо знову переможе Трамп, він має в Держдепартаменті чудову людину, яка працює щодо України і Росії, і вона знає, що там відбувається. В Держдепартаменті щодо цього чудова команда, і багато хто серед експертів упевнені в людях, які зараз займаються політикою щодо України в Держдепартаменті.

Джо Байден знає Україну, пристрасно ставиться до неї, він знає українську еліту і хоче успіху України. Тож для України буде значно краще, якщо буде обраний Байден. Він дуже-дуже зацікавлений у вашій країні.

Але навіть у випадку переобрання Трампа підтримка України на Капітолійському пагорбі залишиться дуже-дуже сильною, і ви можете далі розраховувати на цю підтримку.

Джон Гербст

– Щодо глобальної політики США: Байден засвідчив, що він сильний «трансатлантик», і він розуміє необхідність успіху України.

Трансатлантична відданість Трампа не така сильна, як у Байдена. Його підтримка України специфічна.

Але, задля справедливості, США за президентства Трампа надали Україні необхідну підтримку. І, на мою думку, Трамп дуже знаменито ухвалив позитивне рішення щодо «джавелінів», яке відмовлявся зробити Обама.

Тож, я думаю, якщо Трамп переможе, він продовжить виступати проти ревізіонізму Кремля і підтримувати Україну. І – з погляду риторики – це буде те саме, що буде й за Байдена.

Стівен Пайфер

– Я не погоджуся з Меліндою і Джоном: із огляду на політику США щодо України, Європи, Росії між президентством Байдена і переобранням Трампа буде дуже велика різниця.

Якщо Трампа переоберуть, йому вже не треба буде непокоїтися щодо наступного переобрання. І тоді вся Республіканська партія буде виконувати його забаганки. І тоді можуть вилізти всі його погані інстинкти.

І коли подивитися, яка була основна увага Трампа до України за останні чотири роки, – це було змушувати президента України підтримати його переобрання! Він також припускав визнання Криму як частини Росії і послаблення санкцій щодо Росії без того, щоб Росія змінила свою поведінку. Також були сумнівні заяви щодо НАТО, що Трамп міг би вивести США зі складу НАТО під час свого другого терміну.

Тому, думаю, Україна могла б опинитися в сумнівному становищі. І тому я бачу значну різницю для України з огляду на результат виборів у США і сподіваюся, що в січні 2021 року президентом США буде інавгурований Байден.

І, я думаю, це буде добре для України. Бо тоді буде політика США, за якої президент буде погоджуватися з політикою своєї адміністрації. Нам не доведеться прокидатися щоранку і запитувати себе: а що було у твітері, що, може, створило новий напрямок?

Байден розуміє Україну, він відвідав її шість разів як віцепрезидент, він підтримує Україну, він не приховує свого ставлення до Росії.

Очевидно, що його основними інтересами будуть на початку коронавірус і американська економіка, – але можна припустити, що він буде готовий врешті залучитися на найвищому рівні, бо, я думаю, врешті вирішення конфлікту між Росією і Україною має бути досягнене через прямі переговори Байдена і Путіна.

І, я думаю, Байден зможе провести ці переговори так, як очевидно не зміг би зробити Трамп, який не має для цього передумов чи й бажання вивчати деталі.

Білл Тейлор

– Двопартійна підтримка України триває, вона дуже чітка.

У Трампа є дуже рішучий прихильник України, і це Стів Біґан, заступник державного секретаря. І якщо справдиться той мало ймовірний шанс, що президентство Трампа продовжиться, то Стів Біґан продовжить робити свою роботу.

Але в Байдена теж є радники, які добре знають Україну і переймаються її проблемами, тож співпраця буде тривати.

Що має робити стосовно України наступна адміністрація? Вона мала б затвердити свою прихильність реформам в Україні, які починалися, зупинялися і нині переживають велику кризу, особливо після рішення Конституційного суду України.

Цей виклик, ця криза, ця проблема є проблемою для відносин України зі США, це проблема для відносин України з Європою, України з МВФ. Зосередженість на цьому, відданість України реформам буде дуже важлива для наступної адміністрації США.

Президент Зеленський має скористатися з цієї можливості і прийняти цей виклик – зокрема, підтвердити свою відданість реформі судової системи.

Валерій Чалий

– Ми маємо зробити багато чого. Ми маємо завершити внутрішні реформи, вийти з політичної кризи, але ще важливіше, запропонувати порядок денний у галузі зовнішньої політики, особливо у відносинах зі США. Необхідно відновити динамічні відносини на найвищому рівні.

Для України найважливіше зрозуміти: це нам потрібні Сполучені Штати, – і тут я дякую вам за вашу невпинну підтримку.

Я вважаю, ми маємо обговорити надання Україні нових летальних озброєнь.

Я вважаю, ми маємо готуватися до того, щоб дати відповідь на наступні виклики. Для цього потрібні нові зустрічі наших військових, дипломатів, парламентарів, представників виконавчої влади.

Тож відповідь проста: більше динаміки в наших відносинах зі США!

Мелінда Герінґ

– США мали б більше залучатися в питання України – але чи це реально з політичного погляду? На жаль, я думаю, відповідь – ні.

І немає значення, чи переможе Байден, чи Трамп.

У США дуже великі рівні безробіття. Коронавірус вирує в країні. Люди дедалі більше зосереджені на внутрішніх питаннях.

Так, якщо оберуть Байдена, він дуже зацікавлений у ситуації в Україні. Він мислить міжнародними категоріями, він вірить у НАТО, в наші альянси. І це буде елементом його зовнішньої політики.

Але його можливості будуть обмежені, і це треба визнати прямо. Ми мало що зможемо зробити протягом першого року в зовнішній політиці.

Але, відверто кажучи, – навіть якби можливості Байдена й не були обмежені, він не зміг би зробити нічого. І це добре для України!

Якщо він продовжить політику щодо «джавелінів», якщо він продовжить із тим рівнем допомоги, яку США надають Україні, – це добре!

Якщо він не буде чіпати НАТО, підривати НАТО, – це добре!

Не робити нічого – це краще, ніж те, що робилося досі протягом останніх кількох років, зокрема стосовно України, як і Білорусі.

Я розчарована, що США не зробили більше.

Джон Гербст

– Путін продовжує кидати політичний виклик інтересам США в усьому світі. Ми твердо зацікавлені давати відсіч його агресивній зовнішній політиці. Що б собі не думав президент Трамп, його адміністрація діяла саме так.

Я не сумніваюся, що, якщо переможе Байден, він теж буде робити те саме, і ще послідовніше, і з більшим наголосом на трансатлантичні відносини, якими Трамп нехтував.

Але треба віддати належне Трампові за те, що він переконав Європу – власне, вперше – збільшити оборонні витрати.

На мою думку, Москва мала б за краще перемогу Трампа. Там не мають на це великих сподівань, бо мали багато розчарувань у ньому протягом його першого терміну.

Але ще з кінця вересня я отримую певні сигнали, що там були б готові співпрацювати і з Байденом, якщо він стане президентом.

І, я думаю, наша політика буде полягати в тому, щоб давати відсіч агресії Кремля незалежно від того, хто переможе. Хоча вона буде твердішою і послідовнішою, якщо наступним президентом стане Байден.

Я не певен, що перемога Байдена означала б більше тиску на Росію. І я не думаю, що буде інакше, якщо переоберуть Трампа.

Підтримка в Конгресі України, з боку і демократів, і республіканців, проти огидної зовнішньої політики Кремля залишається міцною.

Якщо Байден переможе, думаю, чільні посадовці всі будуть розуміти нашу зацікавленість у тому, щоб зупинити Москву на Донбасі.

Але, я думаю, ви розумієте, і більшість українців розуміє, що саме Україна є головною перешкодою для Москви на Донбасі, а не Сполучені Штати. Ми важливі, але вторинні.

Але, я думаю, ми продовжимо нашу тверду підтримку (України), незалежно від того, хто буде в Білому домі.

Вільям Тейлор

– Росія веде війну з Заходом, Україна на лінії фронту, і Захід, США, Європа мають підтримати Україну в цій війні – санкціями, військовою допомогою, озброєннями – всіма можливими заходами.

Але ще однією частиною цього виклику, цієї війни, яку веде Росія, в першу чергу проти України, є олігархи – на яких впливає, над якими домінує, яких контролює Росія в Україні. І вони, разом із іншими олігархами, для яких Україна не є головним серед їхніх інтересів, – і стоять, на мою думку, за кризою з Конституційним судом, яка важлива для відносин між США й Україною.

Це агресія Росії в різноманітних галузях, і вона становить головний ризик – і для МВФ, і в відносинах із Європою, можливий навіть дефолт, – і це дуже послабить Україну. Тож Україна на лінії фронту, ми мали б підтримати її, але вона становить великий ризик у цій частині світу.

Арсеній Яценюк

– Україна і США мають багато схожого. У наступного президента США буде дуже складне завдання об’єднати свою країну, подолати розбіжності, які в ній існують, впоратися з економічною кризою, пандемією тощо, – і Україна має робити те саме, бо й ми у схожій ситуації.

Сильна Україна – в найкращих інтересах американського народу.

Із обговорення 5 листопада 2020 року під час онлайн-дискусії, організованої Київським безпековим форумом, із участю трьох колишніх послів США в Україні, напередодні оголошення остаточних результатів президентських виборів у США.