Трамп натякнув, що може балотуватися на виборах 2024 року

Колишній президент США Дональд Трамп повернувся на політичну сцену 28 лютого вперше після завершення повноважень. У своїй першій великій промові з моменту вступу на посаду президента Джо Байдена Трамп натякнув на можливе висування кандидатом у президенти в 2024 році, а також розвіяв чутки, що планує створити нову партію.

«Я буду продовжувати битися прямо поруч із вами. Ми не створюємо нових партій. У нас є Республіканська партія. Вона буде міцною і згуртованою, як ніколи раніше», – сказав Трамп під час виступу на Конференції консервативних політичних дій (CPAC) у штаті Флорида.

Трамп продовжує заперечувати свій програш на виборах 3 листопада і розкритикував Байдена через низку питань, сказавши, що країна «перейшла від Америки передусім до Америки в останню чергу».

На відміну від інших колишніх президентів Трамп чітко дав зрозуміти, що не має наміру залишати політичну сцену чи припиняти критику свого наступника.

Білий дім заявив, що не буде приділяти особливої уваги промові Трампа.

«Наша увага, безумовно, зосереджена не на тому, що говорить президент Трамп», – заявила речниця Білого дому Джен Псакі минулого тижня.

Останні тижні Трампа на посаді, коли він оскаржував результати виборів, а його прихильники увірвалися в Капітолій, потрясли країну і поглибили партійні розбіжності. Проти Трампа почали процедуру імпічменту за звинуваченням у підбурюванні до заворушень, але зрештою Сенат виправдав його.

Трамп продовжує користуватися популярністю серед республіканців, але його майбутня роль у партії – суперечлива. Деякі представники республіканців, зокрема, як лідер республіканської меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і представниця Палати представників Ліз Чейні, прагнуть послабити роль експрезидента у партії.

Водночас Трамп використав свою промову, щоб заявити про себе як про майбутнє Республіканської партії, навіть після того, як республіканці втратили на останніх виборах не лише Білий дім, але і обидві палати Конгресу.

Неофіційне опитування на конференції, проведене серед трохи більше ніж 1000 присутніх показало, що 97 відсотків схвалюють роботу Трампа на посаді президента.

Ще одне опитування показало, що 68 відсотків підтримали б Трампа, якби він знову балотувався в 2024 році, тоді як 32 відсотки виступили проти або не мали жодної думки. І якби вибори 2024 року відбулися сьогодні, а Трамп брав участь у перегонах, 55 відсотків заявили, що проголосували б за нього.

Хоча ще рано говорити про кампанію 2024 року, натяки Трампа про намір знову балотуватися можуть обмежити кількість потенційних кандидатів, готових змагатися проти нього.