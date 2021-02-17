США: експрезидент Трамп розкритикував лідера республіканців у Сенаті Макконнелла

Колишній президент США Дональд Трамп розкритикував лідера республіканської меншості в Сенаті Мітча Макконнелла і висловив намір використати свою популярність серед членів Республіканської партії на користь кандидатів, які підтримують його порядок денний. В оприлюдненій 16 лютого заяві Трамп назвав Макконнелла «похмурим політичним писакою» і додав, що якщо сенатори-республіканці залишаться вірними йому, він зробить усе можливе для їхньої перемоги на наступних виборах.

Заява Трампа стала ще одним свідченням посилення суперечностей усередині Республіканської партії після виправдання Трампа у зв’язку з заворушеннями в Капітолії США 6 січня.

Макконнелл 13 січня в Сенаті голосував проти засудження Трампа, але дорікнув колишньому президентові, заявивши, що він «практично і морально відповідальний» за заворушення. Макконнелл також заявив, що Трамп усе ще відповідає за все, що він робив, перебуваючи на посаді, і сказав, що суди є належним місцем для притягнення його до відповідальності.