У 1984 році в нині зруйнованій вежі відкрилося перше казино, яке належало в місті Дональду Трампу. У 2014-му вона перейшла в інші руки, але за ліцензійною угодою ім'я ексвласника, що незабаром став 45-м президентом США, збереглося на фасаді. Мер Атлантик-Сіті Марті Смолл поставив за мету позбутися споруди, яка стояла порожньою, протягом терміну своїх повноважень. За повідомленням інформаційного порталу NJ.com, стати свідками події вирішили близько 200 осіб. Деякі приїхали здалеку. Для порівняння, коли в 2007 році таким же методом направленого вибуху демонтували казино Sands, аудиторія шоу перевищила 100 тисяч глядачів. (Відео Reuters)
Колишнє казино Трампа в Атлантік-Сіті зруйноване спрямованим вибухом
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