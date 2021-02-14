Байден прокоментував голосування щодо імпічменту Трампа

Президент США Джо Байден прокоментував результати голосування у справі про імпічмент свого попередника Дональда Трампа в Сенаті, заявивши, що, хоча воно і не привело до засудження Трампа, «суть звинувачень не підлягає сумніву».

За словами Байдена, навіть ті, хто проголосував за виправдання Трампа за звинуваченням у підбурюванні до заколоту, визнали, що він несе принаймні моральну відповідальність за провокування нападу своїх прихильників на Капітолій 6 січня.

Ці події, як і подальший імпічмент Трампа, Байден назвав «сумними сторінками в історії» США, які нагадали про крихкість демократії.

Байден також зазначив, що за засудження Трампа проголосували не тільки його опоненти-демократи, але і сім республіканців.

Голоси в Сенаті з питання про засудження Трампа розподілилися так: 57 за і 43 проти. Голосування пройшло ввечері 13 лютого. Демократам, що ініціювали імпічмент, не вистачило 10 голосів – для засудження президента необхідна була підтримка двох третин сенаторів.

Заяву у зв’язку із завершенням процесу оприлюднив і Трамп. «Це стало черговою фазою найбільш грандіозного полювання на відьом в історії нашої країни. І полювання триває, тому що наші противники ніяк не можуть забути, що за мене кілька місяців тому проголосували 75 мільйонів осіб. Це найвищий показник в історії для чинного президента», – зазначив він у заяві.

Вперше в історії США щодо одного президента були проведені два процеси про імпічмент. Перший відбувся на початку 2020 року, тоді Трамп також був виправданий.

Процес у справі про другий імпічмент тривав трохи більше ніж тиждень.