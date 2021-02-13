Трамп відреагував на завершення процедури імпічменту

Колишній президент США Дональд Трамп назвав другу невдалу спробу визнання його винним черговою спробою «полювання на відьом» з боку його політичних опонентів.

«Це стало черговою фазою найбільш грандіозного полювання на відьом в історії нашої країни. І полювання триває, тому що наші противники ніяк не можуть забути, що за мене кілька місяців тому проголосували 75 мільйонів осіб. Це найвищий показник в історії для чинного президента», – зазначив він у заяві.

Трамп пообіцяв продовжити боротися за інтереси громадян США. «Наш історичний і прекрасний рух «Зробимо Америку знову великою» лише розпочинається. У найближчі місяці я збираюся поділитися з вами багатьма думками. Я готовий продовжити цю видатну пригоду, мета якої – домогтися величі для всіх американців», – наголосив колишній президент.

Сенат США 13 лютого не ухвалив обвинувального вироку в справі про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа. За визнання Трампа винним за звинуваченням у підбурюванні до штурму Капітолію проголосували 57 сенаторів – усі представники Демократичної партії, до яких приєдналися семеро республіканців. Проти проголосували 43 сенатори з Республіканської партії.

Для ухвалення обвинувального вироку необхідно було 67 голосів сенаторів.

Засудження Трампа могло призвести до голосування за заборону колишньому президентові знову балотуватися на будь-яку виборну посаду.