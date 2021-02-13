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14 лютого 2021, Київ 00:16
Новини | Міжнародні

Трамп відреагував на завершення процедури імпічменту

Трамп пообіцяв продовжити боротися за інтереси громадян США

Колишній президент США Дональд Трамп назвав другу невдалу спробу визнання його винним черговою спробою «полювання на відьом» з боку його політичних опонентів.

«Це стало черговою фазою найбільш грандіозного полювання на відьом в історії нашої країни. І полювання триває, тому що наші противники ніяк не можуть забути, що за мене кілька місяців тому проголосували 75 мільйонів осіб. Це найвищий показник в історії для чинного президента», – зазначив він у заяві.

Трамп пообіцяв продовжити боротися за інтереси громадян США. «Наш історичний і прекрасний рух «Зробимо Америку знову великою» лише розпочинається. У найближчі місяці я збираюся поділитися з вами багатьма думками. Я готовий продовжити цю видатну пригоду, мета якої – домогтися величі для всіх американців», – наголосив колишній президент.

Сенат США 13 лютого не ухвалив обвинувального вироку в справі про імпічмент 45-го президента США Дональда Трампа. За визнання Трампа винним за звинуваченням у підбурюванні до штурму Капітолію проголосували 57 сенаторів – усі представники Демократичної партії, до яких приєдналися семеро республіканців. Проти проголосували 43 сенатори з Республіканської партії.

Для ухвалення обвинувального вироку необхідно було 67 голосів сенаторів.

Засудження Трампа могло призвести до голосування за заборону колишньому президентові знову балотуватися на будь-яку виборну посаду.

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