Сейм Польщі підтримав суперечливий законопроєкт щодо медіа. Чи накладе Сенат вето?

Олександр Ігнатенко

11 серпня нижній палаті парламенту Польщі – Сейму– вдалося ухвалити законопроєкт про право власності на медіа. Відповідно до цього документа, лише медіа з часткою іноземного капіталу не більшою від 49% можуть вести мовлення в Польщі.

Цей законопроєкт більш відомий як «lex TVN», адже його критики вважають, що він спрямований суто на один телеканал – TVN24. Маркетингова компанія Nielsen називала TVN24 найбільш популярним новинним телеканалом. TVN24 не є лояльним до уряду Польщі.

Компанія, що володіє цим каналом, зареєстрована в Нідерландах, але кінцевий бенефіціар у США. Це медіа-група Discovery Inc. Законопроєкт таку схему власності забороняє. Згідно з законопроєктом «lex TVN», лише компанії, які перебувають в Європейському економічному просторі, можуть володіти контрольними пакетами польських телерадіомовників. До Європейського економічного простору належать усі країни-члени Європейсько союзу та ще 3 держави: Ісландія, Норвегія та Ліхтенштейн.

Депутати з проурядової партії «Право і справедливість» (ПіС) доводять, що цей законопроєкт спрямований проти російського, китайського та арабського капіталу. Натомість агентство Reuters нагадує про ліцензію телеканалу на мовлення, яка добігає кінця. Законопроєкт потрапив у парламент незадовго до 26 вересня, дня, від якого TVN24 більше не матиме права працювати. Кореспондентка Associated Press у Варшаві Ванеса Гера вважає, що якщо американська медіа-група муситиме піти, то це стане для уряду великим успіхом, не менш важливим, ніж купівля державною нафтовою компанією великого медіахолдингу в грудні 2020 року.

Хоч у Сеймі, нижній палаті парламенту Польщі, «ПіС» вдалося зібрати необхідні голоси для ухвалення «lex TVN», втім, це не було легкою перемогою. Із присутніх 454 депутатів за законопроєкт проголосувало 228 парламентарів, тобто проста більшість. Урядову коаліцію підтримало кілька позафракційних депутатів та група панк-рокера Павла Кукіза. Ці голоси були вирішальні.

Наразі законопроєкт переданий до вищої палати – Сенату. Сенат може накласти вето. В Сенаті в опозиції на 7 голосів більше, ніж в урядової коаліції. Але навіть у випадку перемоги опозиції в Сенаті, цього не буде достатньо. Згідно зі статтею 54 Регламенту Сейму, для скасування вето необхідна проста більшість серед присутніх депутатів.

У США заявили про загрозу для свободи преси

Криза в політичному середовищі Польщі розпочалася навіть не зі залу Сейму, а до початку голосування. Ще у вівторок, 10 серпня, лідера партії-партнера по коаліції з «ПіС» та віцепрем’єр-міністра Ярослава Говіна було звільнено. Він критикує «lex TVN». Зокрема, на своїй сторінці у фейсбуці він стверджує, що ухвалення цього закону призведе до конфлікту зі США.

Раніше, 4 серпня, за тиждень до голосування в польському парламенті, двопартійна група сенаторів Сполучених Штатів виступила із заявою проти «lex TVN». У ній вони попередили, що ухвалення такого закону може мати негативний вплив на безпекові, підприємницькі та торговельні відносини між країнами. Зазначалося також, що TVN24 – чи не найбільша американська інвестиція у Польщі. На їхню думку, йдеться не лише про занепад демократії у східному партнері, але й про погіршення інвестиційного клімату.

Після ухвалення законопроєкту позицію США оголосив державний секретар Ентоні Блінкен. Він назвав «lex TVN» загрозою для свободи преси у Польщі і також наголосив на можливому погіршенні інвестиційного клімату.

Проти цього законопроєкту протестували не лише Ярослав Говін та США. Громадська організація «Рух оборони демократії», що протистоїть «ПіС» із 2015 року, організувала близько сотні акцій протестів по всій Польщі та за кордоном. У тому числі, акція відбулася під Сеймом. Учасники протесту скандували «Бандити!», кількох осіб затримали.