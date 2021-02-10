У Польщі приватні ЗМІ протестують проти податку на рекламу

У Польщі деякі приватні ЗМІ протестують 10 лютого в рамках акції «ЗМІ без вибору». По це повідомляє «Польське радіо».

Зокрема, зранку низка телеканалів передають лише спеціальне повідомлення щодо акції, а на інтернет-порталах не можна прочитати жодної статті. До акції долучилися й деякі газети.

На початку місяця на розгляд парламентарям внесли законопроєкт, який передбачає запровадження податку на інтернет- та звичайну рекламу. Згідно з документом, частина грошових надходжень від реклами має перераховуватися до Національного фонду охорони здоров’я.

Окрім телеканалів та інтернет-видань, до акції також долучилися радіостанції, які замість передач транслюють спеціальне повідомлення.

«Тут повинна бути ваша улюблена передача. Однак сьогодні ви не будете читати тут жодного вмісту. Подивіться, як виглядатиме світ без незалежних ЗМІ. Розпочато акцію ЗМІ без вибору. Прочитайте наш відкритий лист до влади Республіки Польща. Для нас найголовніше, щоб у вас був вибір. Ми хотіли б подякувати користувачам та діловим партнерам за розуміння та підтримку», – розміщене повідомлення на сайті Onet.

ЗМІ, що долучилися до акції, також публікують на своїх сайтах відкритий лист до влади Республіки Польща та лідерів політичних партій. Серед підписантів листа, зокрема, Agora S.A., Dziennik Wschodni, Edipresse Polska, Eurozet Group, Kino Polska TV S.A., Polska Press Group, Ringier Axel Springer Polska, TVN S.A. та Telewizja Polsat.

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що податок є частиною загальноєвропейських зусиль оподаткувати глобальних техногігантів на зразок Google та Facebook, однак багато невеликих інтернет-видань зазначають, що їх також «несправедливо зачепить», повідомляє агентство AFP.

Моравецький наполягає, що новий пункт оподаткування треба сприймати як «внесок солідарності», який «створить кращі умови для розвитку незалежних медіа» та допоможе з фінансуванням системи охорони здоров’я та культурного сектору.

Втім, як зазначає агентство, податок хочуть запровадити у момент, коли багато медіа компаній вже відчули удар через пандемію, зокрема, й у вигляді скорочення доходів від реклами.

Медійні групи і політична опозиція Польщі розглядають податок як спробу залякати незалежну пресу урядом, очолюваним націоналістичною партією «Право і справедливість» (PiS). Про це пише видання Politico Europe, співвласником якої є Axel Springer SE – медіа-концерн, який має представництво і в Польщі. Ringier Axel Springer Polska вказаний серед підписантів звернення приватних ЗМІ до уряду Польщі.

Керівник одного з польських приватних ЗМІ заявив Politico, що уряд приблизно копіює «угорський підхід, щоб знизити життєздатність незалежних ЗМІ». «Вони кажуть, що надходження від податку призначені для боротьби з пандемією, але гроші підуть просто на пропагандистські операції, близькі до PiS», – зазначив він.

Видання зазначає, що польська державна телекомпанія TVP також має сплачувати податок на рекламу, але вона отримала від уряду субсидію у розмірі 2 мільярдів злотих (440 мільйонів євро), а також отримує дохід з обов’язкових платежів користувачів. Видання стверджує, що TVP повністю контролюється PiS і «перетворилася в проурядову пропагандистський засіб, що викликало міжнародну критику Польщі.

Що мета польського уряду – послабити незалежні ЗМІ, вважає і омбудсмен з прав людини Адам Боднар.

«Підозри щодо мотивів уряду підкріплюються частими коментарями високопоставлених чиновників, які закликають до посилення контролю над незалежними ЗМІ і скарг на те, що іноземні медіакомпанії, особливо німецькі, відіграють провідну роль у Польщі», – пише Politico.

Польща, як і згадана Угорщина, різко здали позиції у рейтингу свободи преси, який складає організація «Репортери без кордонів». Минулого року Польща посіла там 62-ге місце зі 180 країн, тоді як у 2015, коли до влади прийшла PiS, вона була на 18-му місці. Угорщина у рейтингу посідає 89-те місце.