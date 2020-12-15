Рекордну кількість журналістів ув’язнили по всьому світу на тлі протестів і пандемії – CPJ

Щонайменше 274 журналісти у 2020 році перебувають за ґратами через свою професійну діяльність у той час, як уряди низки країн обмежують висвітлення новин про акції протесту й пандемію, повідомляє в новому щорічному звіті міжнародний Комітет захисту журналістів (CPJ).

Це найвищий показник із того часу, як CPJ почав збирати відповідні дані на початку 1990-их років.

«Це шокує і обурює, що ми спостерігаємо рекордну кількість ув’язнених журналістів у розпал глобальної пандемії. Ця хвиля репресій – це форма цензури, що перешкоджає потоку інформації та посилює інфодемію. COVID-19 поширений у тюрмах по всьому світу, і це ставить під загрозу життя журналістів», – сказав виконавчий директор організації Джоел Саймон.

2020 рік – п’ятий поспіль, коли за ґратами опиняються понад 250 журналістів. Китай, Туреччина, Єгипет, Саудівська Аравія лідирують у цьому рейтингу.

Протести і політична напруга стали каталізаторами багатьох арештів, додають у Комітеті захисту журналістів. Двома країнами, де спостерігається значне зростання кількості ув’язнених журналістів, стали Ефіопія, де політичні хвилювання переросли в збройний конфлікт, і Білорусь, де журналістів затримували під час висвітлення акцій протесту проти результатів президентських виборів.

Попри те, що у Сполучених Штатах Америки на момент проведення тюремного перепису жоден журналіст не перебував за ґратами, упродовж 2020 року там було арештовано чи притягнено до кримінальної відповідальності небачену кількість представників медіа – 110 журналістів, кажуть у CPJ.

Як кажуть автори звіту, в умовах пандемії авторитарні лідери світу намагалися контролювати пресу, арештовуючи журналістів, відкладали судові процеси, обмежували кількість відвідувачів і ігнорували підвищений ризик для здоров’я у тюрмі. Як наслідок, щонайменше двоє журналістів померли від зараження COVID-19, і медичне заключення це зафіксувало.

Комітет захисту журналістів формує список заґратованих із тих, хто перебував в ув’язненні в 00:01 1 грудня 2020 року. Таким чином, він не включає в себе багатьох журналістів, яких ув’язнювали і відпустили упродовж року.

Міжнародна правозахисна організація Комітет захисту журналістів сприяла достроковому звільненню щонайменше 75 журналістів по всьому світу в цьому році.