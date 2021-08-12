Польщу на саміті «Кримської платформи» представлятиме президент

Президент Польщі Анджей Дуда приїде до Києва для участі в заходах до Дня Незалежності України та візьме участь від своєї країни в саміті «Кримської платформи». Про це йдеться в повідомленні пресслужби канцелярії польського президента.

«23 і 24 серпня президент Республіки Польща Анджей Дуда візьме участь в саміті« Кримської платформи» та відзначенні Дня Незалежності України в Києві», – йдеться в повідомленні.

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт «Кримська платформа» відбудеться 23 серпня у Києві. Очікується, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.