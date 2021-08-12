США в ОБСЄ підтримали проведення саміту «Кримської платформи»

США в ОБСЄ привітали проведення саміту «Кримської платформи» в Києві, який відбудеться 23 серпня.

«Ми вітаємо саміт «Кримської платформи», який Україна проведе в Києві, і де Сполучені Штати та інші члени міжнародного співтовариства підтримають Україну в заклику до Росії припинити окупацію Криму», – мовиться у заяві тимчасової повіреної США в ОБСЄ Кортні Острієн.

Вона зазначила, що світова спільнота буде продовжувати тиск на Росію через Крим.

«Міжнародне співтовариство знає, що Крим – це Україна і ми продовжимо залучати Росію до відповідальності за її дії, включаючи порушення прав кримських татар та інших жителів півострова», – додала Острієн.

У своїй заяві вона також вказала на порушення прав людини в окупованому Росією Криму. Зокрема, вона згадала про справу кримськотатарського активіста, голови регіонального меджлісу в Судаку Ільвера Аметова, якого засудили до 8 місяців обмеження волі.

За інформацією міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, станом на 11 серпня 38 країн підтвердили свою участь в «Кримській платформі».

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква повідомив, що міжнародний саміт по «Кримської платформі» відбудеться 23 серпня 2021 року – до 30-ї річниці незалежності України.

Перший заступник міністра закордонних справ України Еміне Джеппар в ефірі проєкту Радіо Свобода Радіо Крим.Реалії розповіла, що за підсумками саміту «Кримської платформи» буде ухвалена відповідна декларація.

Спікер МЗС Росії Марія Захарова відзначала раніше, що російська сторона готова брати участь в ініційованій Україною «Кримської платформі», якщо на цьому майданчику будуть обговорювати проблеми півострова – від водопостачання до транспортного сполучення.

Окупація та анексія Криму Росією У лютому 2014 року в Криму з'являлися озброєні люди в формі без розпізнавальних знаків, які захопили будівлю Верховної Ради Криму, Сімферопольський аеропорт, Керченську поромну переправу, інші стратегічні об'єкти, а також блокували дії українських військ. Російська влада спочатку відмовлялася визнавати, що ці озброєні люди є військовослужбовцями російської армії. Пізніше президент Росії Володимир Путін визнав, що це були російські військові. 16 березня 2014 року на території Криму і Севастополя відбувся не визнаний більшістю країн світу «референдум» про статус півострова, за результатами якого Росія включила Крим до свого складу. Ні Україна, ні Європейський союз, ні США не визнали результати голосування на «референдумі». Президент Росії Володимир Путін 18 березня оголосив про «приєднання» Криму до Росії. Міжнародні організації визнали окупацію та анексію Криму незаконними і засудили дії Росії. Країни Заходу запровадили економічні санкції. Росія заперечує анексію півострова та називає це «відновленням історичної справедливості». Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.