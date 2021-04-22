Спецслужби повідомили про затримання агента ФСБ Росії, кажуть – збирав розвіддані

У Службі безпеки України повідомили про затримання агента ФСБ Росії на Житомирщині.

«Ним виявився місцевий житель, який за завданням ворожої спецслужби, на матеріальній основі, збирав розвідувальні дані про військові частини регіону. Співробітники спецслужби задокументували, що на виконання завдання російських кураторів агент мав провести відеозйомку двох військових об’єктів, зібрати інформацію про керівний склад військових підрозділів, включаючи компрометуючі дані, встановити місця проживання військовослужбовців. Зловмисник, зокрема, підготував схеми територій військових частин і місця розташування контрольно-пропускних пунктів. Він мав передати інформацію відпрацьованими електронними каналами», – повідомила в четвер пресслужба СБУ.

Згідно з повідомленням, під час обшуків за місцем проживання чоловіка правоохоронці вилучили «засоби зв’язку із представниками ФСБ РФ».

«Затриманий визнав факт співпраці з російською спецслужбою і надає свідчення щодо своєї протиправної діяльності. Наразі слідчі СБУ повідомили фігуранту справи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 (державна зрада)», – йдеться в повідомленні.

В СБУ кажуть, що наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу затриманому, слідчі дії тривають.

Українські спецслужби періодично повідомляють про факти викриття осіб, завербованих Росією, або підтримуваними нею бойовиками на Донбасі задля завдання шкоди національним і безпековим інтересам України. Росія зазвичай на такі звинувачення або не реагує, або заперечує їх.