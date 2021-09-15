Україна може отримати від США систему «Залізний купол» – Politico

Україна може отримати від США нові системи протиповітряної і протиракетної оборони, зокрема систему Iron Dome («Залізний купол»). Як пише видання Politico, конгресмени пропонують адміністрації президента США Джо Байдена продати чи передати Україні такі системи.

Відповідну поправку до проєкту оборонного бюджету на 2022 рік вніс конгресмен Скотт Франклін, і вона здобула двопартійну підтримку в Конгресі США.

В Офісі президента України заявили, що це є «першим результатом» візиту Володимира Зеленського до США.

Згідно з поправкою, Міністерство оборони США має подати Конгресу звіт, який включатиме варіанти потенційного продажу чи передачі таких систем Україні.

Politico нагадує, що в законопроєкті Палати представників США вже міститься пропозиція щодо надання військової допомоги Україні в розмірі 275 мільйонів доларів, яка не включає передачу систем ППО.

Як пише видання, система Iron Dome, створена ізраїльською оборонною компанією Rafael у партнерстві з американською Raytheon, зарекомендувала себе як один з найефективніших засобів знищення ракет малої дальності, і що, за даними військових, система Iron Dome збила близько 90% ракет, випущених по Ізраїлю за останні кілька років.

Під час нещодавнього візиту президента Зеленського до США Вашингтон підтвердив надання нового пакету безпекової допомоги Україні на суму 60 мільйонів доларів, що включає системи Javelin й інше оборонне летальне і нелетальне обладнання.