Міноборони розраховує цього року почати виробництво 30-мм гранатометних пострілів ВОГ

Міністерство оборони України розраховує вже цього року на початок серійного виробництва в Україні 30-мм гранатометних пострілів ВОГ, повідомив міністр Андрій Таран.

За повідомленням на сайті відомства, на даний час тривають випробування цих пострілів на замовлення Міністерства оборони.

Як повідомив Таран, за результатами цих випробувань буде ухвалене рішення щодо прийняття на озброєння і подальше серійне виробництво цих пострілів на базі українських підприємств.

Очікується, що виробництво 30-мм пострілів ВОГ – 17В та ВОГ – 17ІН для автоматичного гранатомета типу АГС–17 відбуватиметься з комплектуючих вітчизняного виробництва й окремих матеріалів виробництва хімічної промисловості однієї з держав-членів НАТО, додали в Міноборони.

«Ми прагнемо досягти зниження критичної залежності від імпортних боєприпасів. Це – елемент незалежності нашого оборонно-промислового комплексу та безпеки держави. Для цього, крім виробництва ВОГів, оборонне відомство опрацьовує, у тому числі, питання налагодження потужностей ремонту боєприпасів. У нас для цього є склади, технічний персонал, документація, уже будуються виробничі цехи», – цитує пресслужба МОУ Тарана.

Минулого місяця міністр оборони не виключив можливість придбання чогось на кшталт системи «Залізний купол» для забезпечення протиракетного захисту України.