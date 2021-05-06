У День піхоти міністр оборони розповів про плани на нове озброєння для піхотинців

Міністр оборони Андрій Таран повідомив, що невдовзі українські піхотинці будуть забезпечені новими додатковими видами озброєння. Про це він сказав з нагоди Дня піхоти 6 травня.

«Уже зараз більшість піхотинців мають в своєму розпорядженні прилади нічного бачення і нічні приціли. В їхніх інтересах розвідують обстановку безпілотники, а на озброєнні – новітні снайперські гвинтівки UAR-008 і UAR-10. Для посилення піхоти вже скоро планується прийняти на озброєння 7,62 мм патрони, тривають державні випробування вітчизняного 30-мм гранатометного пострілу ВОГ-17В та ВОГ-17ІН, а також приладу нічного спостереження перископічного. Наприкінці минулого року прийнято на озброєння 14,5-мм снайперську гвинтівку Alligator», – зазначив Андрій Таран.

За його словами, нині тривають відомчі випробування бойової машини піхоти з новим бойовим модулем та вдосконаленою системою керування вогнем.

«Здав тест БТР-4Е з покращеними характеристиками з подолання водних перешкод уплав... З початку 2021-го розроблено та затверджено технічні специфікації для бронежилета модульного, шапки зимової повсякденної, черевиків літніх, поліпшених берців, балаклав та інші видів одягу і екіпірування», – зазначив міністр оборони.

День піхоти 6 травня вперше відзначили в Україні в 2019 році. Свято встановлене указом президента України від 19 квітня 2019 року з «метою вшанування мужності та героїзму воїнів механізованих, мотопіхотних, гірсько-штурмових військових частин і підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, виявлених у боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України, а також започаткування сучасних військових традицій».

Дату 6 травня обрали тому, що саме цього дня у 1648 році козаки перемогли в битві біля Жовтих Вод. Це перша переможна битва національної визвольної боротьби під проводом Богдана Хмельницького. Крім того, 6 травня відзначають релігійне свято – День Юрія Змієборця. Він був одним з покровителів українського війська.