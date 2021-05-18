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19 травня 2021, Київ 00:04
Новини | Міжнародні

Міністр оборони не виключає, що Україна придбає щось на кшталт «Залізного купола»

За заявами представників Армії оборони Ізраїлю, система протиракетної оборони змогла нейтралізувати 90 відсотків ракет, випущених із території Смуги Гази

Міністр оборони України Андрій Таран не виключає можливість придбання чогось на кшталт системи «Залізний купол» і для забезпечення протиракетного захисту України.

За його словами, події в Ізраїлі показали актуальність системи протиракетної оборони.

Він розповів, що Міноборони розпочало певні дії щодо створення протиракетної оборони України.

За заявами представників Армії оборони Ізраїлю, система протиракетної оборони змогла нейтралізувати 90 відсотків ракет, випущених із території Смуги Гази під час загострення відносин між Ізраїлем та палестинцями в травні.

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