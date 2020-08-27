У Конгресі США привітали включення програм підтримки України до низки законопроєктів

Група підтримки України в американському Конгресі привітала 26 серпня включення до низки законопроєктів збільшеного фінансування ключових програм, спрямованих на підтримку демократії в Україні. Заяву про це розміщено на сторінці конгресменки Марсі Каптур.

«Ми очікуємо на співпрацю з нашими колегами в Сенаті, щоб ці збільшення були ухвалені Конгресом і щоб їх було передано на підпис президентові», – наголосили конгресмени

«Ми в захваті від того, що Палата представників збільшила допомогу, передбачену на 2021 фінансовий рік і спрямовану на посилення безпеки і розвитку України, – заявили співголови групи – конгресменка-демократка Марсі Каптур, конгресмен від республіканців Енді Гарріс, демократ Майк Квіґлі, республіканець Браян Фіцпатрік. – Таким чином США продовжують демонструвати непохитну підтримку народу Америки народові України, його процвітанню і демократичному майбутньому, вільному від агресії Росії».

У спільному зверненні співголів групи конгресмени підкреслили, що допомога стане в нагоді Україні для зміцнення оборони на морі і в подоланні корупції – «для боротьби проти впливу зажерливих олігархів, жадібність яких душить поступ України вперед».

У заяві наводяться обсяги фінансування програм підтримки України, що перебувають на розгляді.

Державний департамент – збільшення до 255 мільйонів із 250 мільйонів доларів допомоги в сфері підтримки розвитку і подолання корупції; 115 мільйонів доларів міжнародної оборонної допомоги; 2,9 мільйона через міжнародну програму військового навчання; 15 мільйонів на програми нерозповсюдження ядерної зброї, боротьби з тероризмом, розмінування і пов’язані з ними; 30 мільйонів – через міжнародну програму в сфері контролю за наркотиками і правоохоронну діяльність.

Крім того, в законопроєктах ідеться про посилення підтримки українських ветеранів, зміцнення кіберзахисту і енергетичної безпеки України, підтримку ініціатив мікрофінансування в галузі сільського господарства для жіноцтва і підтримку створення дослідницької служби Верховної Ради, що має посилити реформаторські зусилля в Україні.

Міністерство оборони – ініціатива допомоги на безпеку України – 275 мільйонів доларів, збільшення з 250 мільйонів доларів.

Крім того, в законопроєктах ідеться про заходи, що мають домогтися від України ухвалення і втілення оборонних реформ і зменшення корупції в силових структурах.