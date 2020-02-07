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07 лютого 2020, Київ 23:36
Новини | Політика

США затримують постачання зброї Україні на 30 мільйонів доларів – BuzzFeed

Американський солдат запускає протитанкову ракету «Джавелін» під час навчань (фото архівне)

Адміністрація президента США Дональда Трампа поряд із заморожуванням свого часу схваленої Конгресом військової допомоги Україні, що стала предметом процесу щодо імпічменту, впродовж декількох місяців затримує постачання зброї Києву в рамках шести інших контрактів на суму 30 мільйонів доларів. Про це повідомило видання BuzzFeed з посиланням на власні джерела серед українських та американських чиновників.

Видання зазначає, що реалізація п’яти комерційних угод із продажу американського озброєння Україні затримується близько року, ще одна – понад рік.

«Я б на місці українців почав шукати інші джерела постачання зброї», – заявив виданню неназваний американський посадовець.

Видання пише, що двоє неназваних українських посадовців пов’язали затримки у постачанні американської зброї Україні «зі спробою Китаю купити стратегічну українську аерокосмічну компанію («Мотор Січ» – ред.), що намагалися заблокувати США». Ці джерела, як пише видання, вказують, що, попри те, що ці продажі все ще «оцінюються» американською стороною, українці вже вкладають в це гроші.

BuzzFeed повідомило, що не отримало пояснень з цього приводу ані від Білого дому, ні від Держдепартаменту чи від посольства США в Україні.

Офіційна влада в Україні теж наразі публічно не коментувала такі повідомлення.

17 січня Пентагон повідомив про виконання рішення Конгресу про надання військової допомоги Україні у повному обсязі до кінця вересня минулого року – йшлося про майже 400 мільйонів доларів, них 250 мільйонів проходили через Пентагон, решта – через Держдепартамент США.

Нещодавно в інтерв’ю українському виданню «Тиждень» Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки в Україні, заявила, що з 2014 року США надали Україні понад 1,6 мільярда доларів допомоги в галузі безпеки.

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