США затримують постачання зброї Україні на 30 мільйонів доларів – BuzzFeed

Адміністрація президента США Дональда Трампа поряд із заморожуванням свого часу схваленої Конгресом військової допомоги Україні, що стала предметом процесу щодо імпічменту, впродовж декількох місяців затримує постачання зброї Києву в рамках шести інших контрактів на суму 30 мільйонів доларів. Про це повідомило видання BuzzFeed з посиланням на власні джерела серед українських та американських чиновників.

Видання зазначає, що реалізація п’яти комерційних угод із продажу американського озброєння Україні затримується близько року, ще одна – понад рік.

«Я б на місці українців почав шукати інші джерела постачання зброї», – заявив виданню неназваний американський посадовець.

Видання пише, що двоє неназваних українських посадовців пов’язали затримки у постачанні американської зброї Україні «зі спробою Китаю купити стратегічну українську аерокосмічну компанію («Мотор Січ» – ред.), що намагалися заблокувати США». Ці джерела, як пише видання, вказують, що, попри те, що ці продажі все ще «оцінюються» американською стороною, українці вже вкладають в це гроші.

BuzzFeed повідомило, що не отримало пояснень з цього приводу ані від Білого дому, ні від Держдепартаменту чи від посольства США в Україні.

Офіційна влада в Україні теж наразі публічно не коментувала такі повідомлення.

17 січня Пентагон повідомив про виконання рішення Конгресу про надання військової допомоги Україні у повному обсязі до кінця вересня минулого року – йшлося про майже 400 мільйонів доларів, них 250 мільйонів проходили через Пентагон, решта – через Держдепартамент США.

Нещодавно в інтерв’ю українському виданню «Тиждень» Крістіна Квін, тимчасова повірена у справах Сполучених Штатів Америки в Україні, заявила, що з 2014 року США надали Україні понад 1,6 мільярда доларів допомоги в галузі безпеки.