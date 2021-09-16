Обстріл бойовиками Щастя – постраждала цивільна людина

У штабі операції Об’єднаних сил повідомили, що через обстріли бойовиками у четвер населеного пункту Щастя на Луганщині є пошкодження інфраструктури і одна цивільна людина постраждала.

«Сьогодні зранку незаконні збройні формування РФ вкотре грубо порушили режим припинення вогню. Так, о 6:40 та о 7:30 годині, окупанти двічі обстріляли населений пункт Щастя з напрямку н.п. Весела Гора (попередньо із застосуванням міномету калібру 82 мм). Внаслідок обстрілу було пошкоджено об’єкти цивільної інфраструктури, а саме адміністративну будівлю, цивільний автомобільний транспорт та отримала поранення цивільна особа. Стан її здоров’я – задовільний», – йдеться в повідомленні.

За даними штабу, на місці події працюють правоохоронні органи.

Бойовики на своїх ресурсах про цей обстріл нічого не пишуть.

Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

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Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.