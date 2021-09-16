Бойовики здійснили сім порушень, обстріляли цивільні об’єкти – штаб ООС

У зоні бойових дій на Донбасі з початку доби 16 вересня немає втрат серед українських військових, але поранення внаслідок обстрілу російських гібридних сил зазнав місцевий житель у місті Щастя Луганської області. Про це повідомляє штаб операції Об’єднаних сил.

У цілому бойовики здійснили сім порушень режиму припинення вогню, ідеться у вечірньому зведенні.

«Поблизу населеного пункту Тарамчук противник двічі обстріляв позиції українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120-го калібру та артилерії калібру 122 міліметри. Під обстріл потрапив і сам населений пункт, внаслідок чого пошкоджено житловий будинок та прибудинкову територію. В районі населеного пункту Піски російські найманці застосували міномети калібру 120 міліметрів. На Луганщині ворог двічі застосував безпілотники типу «Квадрокоптер», за допомогою яких здійснив обстріл населеного пункту Щастя. Крім того, по Щастю ворог застосував міномети 82-го калібру, пошкодивши цивільну інфраструктуру та приватні автомобілі. Внаслідок обстрілу один місцевий житель дістав поранення. Стан його здоров’я – задовільний», – вказують українські військові.

В угрупованні «ДНР» українських військових звинуватили в обстрілі цивільних об’єктів у селищі Оленівка з боку Тарамчука і Славного.

В угрупованні «ЛНР» про бойові дії 16 вересня не повідомляли.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й далі, попри численні порушення її російськими гібридними силами. Ці сили порушують її, як і всі попередні такі домовленості, практично щодня, внаслідок чого українські військові час від часу – і останнім часом дедалі частіше – зазнають поранень чи й гинуть.

За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі станом на 27 липня 2021 року зафіксували 1995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.