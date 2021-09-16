Подконтрольные России формирования впервые за 5 лет обстреляли Счастье в Луганской области. Был ранен глава военно-гражданской администрации Александр Дунец. Он прооперирован и находится в больнице. Обстрел велся, по данным штаба ООС минами 82-го калибра – или из миномета, или с беспилотника. Вот что рассказывают о случившемся местные жители и военные.

Жительница Счастья, чей прошитый осколками автомобиль вы видите на видео:

– Такого ужаса я шесть лет не испытывала. Светлое небо, солнце светило, ничего не предвещало, что ты можешь не проснуться. Я испытала шок. Мы вышли на улицу - наша машина, которая является нашим доходом, повреждена. Но я благодарна Богу, что он сохранил мне жизнь и я вовремя успела отойти. ВГА пообещала компенсацию за пострадавшее имущество – стекла, дверь, фасад. Но мы обратились в страховую компанию по возмещению за машину, услышали ответ, что в Луганской и Донецкой области отказываемся выплачивать страховую выплату.

Жительница Счастья Оксана:

– Очень давно не было прилетов по самому городу. Даже не могу вспомнить, когда последний раз город обстреливался. Иногда бывает слышно, что где-то вдалеке постреливают. Но редко. А прилетов не было. Рядом с местом, где сегодня был обстрел, находится общежитие. А также ПТУ, в котором учатся дети. Жители города напуганы обстрелом. Испугались. За детей, которые в школу шли утром. Обстрел был с 6:40 и последний в 7 с чем-то. Дети как раз шли в школу. Страшно было их отпускать.

Жительница Счастья Мария:

– Утром мы собирались на работу. Сначала не поняли, что произошло – звук, я выглянула в окно – полный двор дыма. Потом второй раз в крышу напротив ударило, и третий раз прилетело, все в дыму. Мы быстро засобирались на работу. А когда 4 снаряда прилетело позже, что все окна побило, мы на работе были. Вернулись – все окна побиты, машину людям побило.

Олена Мокренчук, спикер пресс-службы оперативно-тактической группировки Север:

– Около 6:40 противник сбросил с беспилотного летательного аппарата 3 мины, ориентировочно, 82 калибра, на дом по улице Энергетиков. Это недалеко КПВВ. После этого люди выбежали на улицу. В этот момент приехал председатель ВЦА, чтобы разбираться с ситуацией. Оценить убытки. В этот момент прилетел еще один беспилотник и сбросил еще 3 мины. Побило осколками машину местной жительницы, выбило окна в доме, побило осколками машину главы ВЦА, а его ранило в ногу. Это уже 10 обстрел (в целом по зоне ООС – ред.) за последнее время именно гражданской инфраструктуры.

Что такое город Счастье и как он живет – посмотрите наш выездной эфир из этого города в 2017 году:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу