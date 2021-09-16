Лідер бойовиків Пушилін каже, що відправить з Донбасу на вибори в Росію 825 автобусів і 12 поїздів

Для тих, хто отримав російське громадянство жителів Донецької області, організовують 825 автобусних і 12 залізничних рейсів в російську Ростовську область для участі у виборах до Держдуми. Про це, як пишуть ресурси проросійських бойовиків, заявив лідер угруповання «ДНР» Денис Пушилін.

За його словами, для тих, хто 19 вересня вирушить на російські дільниці для голосування, організовують спрощений прикордонний контроль.

Раніше повідомлялося, що людей повезуть за складеними на роботі списками, групами на автобусах і електричках до кордону з Росією. Там будуть висаджувати і направлятимуть пішки через шість автомобільних прикордонних переходів, де на них чекатимуть вже російські транспортні засоби.

У Ростовській області Росії створені спеціальні 16 дільниць, на яких немає списків виборців – за пред’явленням російського паспорта зможе голосувати будь-який житель окупованих бойовиками територій Донбасу.

Від Ростовської області в Держдуму балотується за списками «Єдиної Росії», зокрема, колишній так званий «прем’єр-міністр ДНР» і голова «Союзу добровольців Донбасу» Олександр Бородай. Він, як випливає з даних ЦВК Росії, вказав у декларації за 2020 рік нульовий дохід.

Влітку минулого року під час голосування за «путінські поправки» до Конституції жителям окупованого Донбасу з російськими паспортами пропонували голосувати в Ростовській області Росії – туди їх доставляли автобусами.

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У квітні 2020 року Володимир Путін звільнив жителів Донбасу на непідконтрольних Україні територіях від сплати мита за російський паспорт.

Україна продовжує вважати цих людей своїми громадянами, так як більшість з них зберегли українські паспорти і продовжують отримувати українські пенсії та виплати. Україна вважає видачу російських паспортів своїм громадянам незаконною і вимагає не визнавати такі документи.