У консульстві Росії у Львові працює виборча дільниця. На 11:30 – жодного виборця

19 вересня у Львові в російському генеральному консульстві працює виборча дільниця для голосування на виборах до Державної думи Росії. За інформацією кореспондентки Радіо Свобода, станом на 11:30 жодна людина не прийшла на дільницю.

Від офіційного коментаря представник виборчої дільниці відмовився, лише підтвердив Радіо Свобода, що виборча дільниця працює.

Згідно з інформацією на сайті генконсульства, для голосування не потрібен попередній запис/реєстрація. Громадян вносять у список виборців за фактом явки.

Як повідомляє посольство Росії в Україні, громадяни Росії в Україні зможуть проголосувати на чотирьох дільницях − у Києві, Львові, Одесі й Харкові.

Посиленої охорони біля приміщення генконсульства Росії у Львові немає. Акції протесту біля будівлі дипломатичної установи Росії на 19 вересня не плануються.

У Росії 19 вересня – останній день триденного голосування на парламентських виборах. Громадяни країни голосують на тлі надходження повідомлень про масові порушення на виборах і переслідування руху опозиційного політика Олексія Навального.