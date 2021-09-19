Росіяни голосують в останній день виборів на тлі повідомлень про масові порушення

У Росії 19 вересня – останній день триденного голосування на парламентських виборах. Громадяни країни голосують на тлі надходження повідомлень про масові порушення на виборах і переслідування руху опозиційного політика Олексія Навального.

Очікується, що підтримувана Кремлем партія «Єдина Росія» виграє парламентські вибори після того, як влада придушила інакомислення, що усунуло її критиків від участі у виборах, і посилила тиск на незалежні ЗМІ.

Водночас партія, яка підтримує президента Володимира Путіна, може втратити кваліфіковану більшість у парламенті. Опитування перед виборами показали, що її популярність скоротиться приблизно до 30 відсотків.

Нинішня більшість «Єдиної Росії» в Державній думі у три чверті місць надає партії широкі повноваження, включаючи можливість змінити конституцію, як це було минулого року, коли Путіну дозволили балотуватися ще на два терміни на посаду президента після 2024 року.

Комуністи, друга за силою партія, мають змогу отримати найбільше місць за рахунок «Єдиної Росії».

Комуністи зберігають сильну прихильність серед літніх росіян, але цього разу можуть отримати і нові голоси від прихильників Навального.

Прихильники Навального називають свою стратегію «Розумним голосуванням»: вони пропонують голосувати за кандидатів, які, на їхню думку, мають найбільші шанси виграти у представників владної «Єдиної Росії». Партійна приналежність при цьому не має значення.

Більшість кандидатів, визначених ініціативою, представляють Комуністичну партію, хоча комуністи і ще дві партії в Думі рідко голосують проти ініціатив більшості чи Кремля.

В останні місяці влада Росії розпочала масштабні репресії проти політичної мережі Навального, визнавши її «екстремістською організацією» та заборонивши союзникам політика брати участь у виборах.

Коли голосування розпочалося 17 вересня, застосунок Навального, пов’язаний із виборами, став недоступний для російських користувачів у Google play і App Store. Бот «Розумного голосування» заблокував Telegram. Соратники Навального назвали це цензурою.

Голосування, яке проводиться одночасно з виборами регіональних губернаторів і місцевих законодавчих зборів, відбувається на тлі звинувачень у масових порушеннях.

У перший день виборів на виборчих дільницях стояли надзвичайно довгі черги, і, як вважає незалежна група для моніторингу виборів «Голос», це свідчить про те, що владна партія звозила державних працівників та військовослужбовців на голосування.

Але, незважаючи на можливе примусове голосування, загальна явка на виборчих дільницях станом на 20:00 18 вересня становила лише 31,5 відсотка, свідчить дані Центральної виборчої комісії Росії.

Команда Навального закликала виборців голосувати в останній день, щоб зменшити ймовірність того, що їхні голоси будуть видалені протягом перших двох днів голосування.

Влада Росії заявила, що вирішила провести вибори у три дні, щоб запобігти скупченню людей через пандемію COVID-19. Водночас критики стверджують, що тривалий період голосування відкриває широкі можливості для маніпулювання і досягнення бажаного результату.