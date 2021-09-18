Росія: Google зажадав від команди Навального видалити списки «Розумного голосування» з Google Docs

Компанія Google зажадала від соратника Олексія Навального видалити два документи в Google Docs зі списками кандидатів, рекомендованих «Розумним голосуванням», повідомляє телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки». Стратегію «Розумного голосування» запропонував російський опозиціонер Олексій Навальний. Її мета – організовано голосувати проти правлячої в Росії партії.

У листі від Google, знімок екрана якого команда Навального виклала в своєму телеграм-каналі, йдеться про те, що посилання на ці документи були внесені до реєстру заборонених матеріалів «Роскомнагляду».

«Якщо ви не видалите зазначені матеріали, Google може бути змушений заблокувати доступ до них», – йдеться в повідомленні.

Раніше Apple і Google видалили зі своїх онлайн-магазинів застосунок «Навальний» для російських користувачів – в застосунку теж були опубліковані рекомендації щодо «Розумного голосування». Компанія Apple уточнила, що виконала вимогу «Роскомнагляду», згідно з якою поширення контенту організацій, визнаних екстремістськими в Росії, заборонене. Раніше Генпрокуратура Росії визнала екстремістськими структури Навального і заборонила їх діяльність у країні.

Як пише The New York Times з посиланням на свої джерела, Google видалив застосунок після погроз порушити кримінальні справи проти співробітників компанії в Росії. Про погрози кримінальною справою з боку російської влади також повідомило джерело Bloomberg.

Незабаром після півночі 18 вересня месенджер Telegram заблокував бот «Розумного голосування». Так, при відкритті бота тепер висвічується повідомлення, що він «порушує місцеві закони».

У ніч на 16 вересня російські користувачі повідомили про проблеми з доступом до сервісу Google Docs. Проєкти GlobalCheck і «Роскомсвобода» тоді припустили, що це реакція влади на публікацію на платформі Google Docs списків «Розумного голосування». Вранці 16 вересня блокування припинилися.