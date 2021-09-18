Google і Apple звинуватили у цензурі, а Росію – у «шантажі та взятті заручників»

Організація PEN America засудила «шантаж» Кремля, який змусив Google і Apple видалити додаток «Навальний». Представники організації закликали світових лідерів протистояти «шантажу» з боку режиму Путіна, повідомляє Російська служба «Голосу Америки». Радіо Свобода пояснює, що ж такого небезпечного побачила Росія у додатку, що допомагав «Розумному голосуванню», започаткованому нині ув'язненим російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Google і Apple видалили зі своїх комерційних сайтів додаток «Навальний» і експерти стверджують, що технологічні гіганти зробили це під тиском Кремля.

Так, PEN America виступили із відповідною заявою.

Це результат шантажу

«Чиновники російського уряду посилюють тиск на технологічні компанії, погрожуючи кримінальним переслідуванням окремим співробітникам всередині країни (у Росії – ред.), З метою змусити їхніх роботодавців піти на поступки в питаннях цензури. Рішення Google і Apple прибрати з інтернет-магазинів iOS і Android додаток, яке використовувалося для організації спротиву уряду – це, очевидно, результат шантажу. Як ми нещодавно відзначали в нашій доповіді, такий шантаж є частиною тривожного глобального тренду, коли автократи [в різних країнах] будують відносини з технологічними компаніями за принципом «взяття заручників», – заявив Метт Бейлі, директор програм з питань свободи цифрового простору PEN America.

«У цьому випадку, – йдеться далі в заяві, – можна з певною часткою справедливості критикувати Apple і Google за те, що вони створили централізовану технологічну структуру, що робить можливим такий вид цензури, а російська влада взяла до уваги ті, далеко не поодинокі, випадки, коли технічні компанії поступилися [тиску] – в М'янмі, Білорусі і багаторазово в Росії – замість того, щоб використовувати свій статус гігантів індустрії для захисту власних співробітників і одночасно свободи слова».

Володимир Путін і його уряд, нагадують кримінальний синдикат

«Тільки не слід забувати, хто в даному випадку є справжнім гнобителем, – сказано у висновку PEN America. – Володимир Путін і його уряд, нагадують кримінальний синдикат, вбили дисидентів, розтрощили незалежну пресу і ввели модель авторитарного контролю над тим, як їх громадяни висловлюють своїм думки в кіберпросторі і в реальному житті. Такі загрози стають все більш повсякденними, і для технологічних фірм і урядів інших країн настав час дати відсіч цьому деспотичного свавіллю».

Ще на початку вересня суд у Москві вирішив, що пошукові системи повинні прибрати «Розумне голосування» з видачі. «Яндекс» погодився, а Google цього не зробив. Тоді у московський офіс компанії приходили судові пристави.

Але вже вранці 17 вересня, коли в Росії і на окупованих нею українських територіях, розпочалося розтягнуте на три дні голосування на виборах до російської Держдуми, а також до регіональних і муніципальних органі влади, додаток «Навальний» перестав бути доступним для російських користувачів у Google Play і App Store. Про це повідомила команда Олексія Навального.

Напередодні виборів Роскомнадзор звинуватив американські IT-компанії Google, Apple, Cloudflare і Cisco в тому, що вони допомагають «Розумному голосуванню» обходити блокування.

Основна мета проєкту «Розумне голосування», започаткованого нині ув'язненим опозиціонером Олексієм Навальним – це заохочення громадян Росії підтримувати кандидатів, які не мають відношення до владної партії «Єдина Росія». «Розумне голосування» вибирає найсильнішого кандидата серед тих, хто не в «Єдиній Росії», і пропонує голосувати саме за нього.

У зв'язку з цим, компанія Apple 17 вересня також відключила для користувачів з Росії функцію «Приватний вузол», яка забезпечує конфіденційність, дозволяючи приховати справжню IP-адресу і шифрувати мережевий трафік за аналогією з технологією VPN. Про це повідомляє iPhones.ru і читачі TJournal і «Медіазони».