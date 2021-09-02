«Роскомнагляд» вимагає від Apple та Google видалити додаток Навального

«Роскомнагляд» знову вимагає від Apple та Google видалити з їхніх магазинів додаток Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального. Регулятор пригрозив, що відмову він вважатиме «втручанням в російські вибори», повідомляє російська служба Радіо Свобода.

Про який саме додаток йдеться – у повідомленні не уточнюється. Однак регулятор незадоволений застосунком «Навальний». У ньому прихильники опозиціонера повинні отримати інструкції, за кого голосувати на найближчих виборах до Держдуми. З Фондом боротьби з корупцією додаток формально не пов’язаний.

19 серпня регулятор уже вимагав видалити додаток. Тоді у відомстві заявили, що «Навальний» використовується «для продовження діяльності екстремістської організації». Доказів зв’язку застосунку з ліквідованим ФБК влада не наводила.

У повідомленні чиновників від 2 вересня Apple і Google знову погрожують штрафами. Крім того, відомство натякнуло на можливість визнати підтримку додатка «сприянням забороненим екстремістським організаціям», за що у російському законодавстві передбачена кримінальна відповідальність.

26 липня «Роскомнагляд» заблокував у Росії майже 50 сайтів, пов’язаних з опозиціонером та його прихильниками. Відомство вимагає від соціальних мереж видалити сторінки соратників засновника ФБК. Проте їхні сторінки як і раніше присутні в соцмережах.

Фонд боротьби з корупцією визнаний російськими властями іноземним агентом, екстремістською організацією і заборонений. Організація ліквідована.