Вибори і підпали: чому палає майно російських опозиціонерів?

Поліна Єфімова

Підпали – це лише один інструмент із арсеналу залякування, який російська влада використовує проти опонентів перед виборами. Майно опозиціонерів палає в різних регіонах Росії.

Серпневий вечір добігав кінця, жителі Ростова-на-Дону вкладалися спати. Аж тут на одній незаасфальтованій сонній вулиці цього південноросійського міста запалав будинок.

Цей будинок належав Сергію Шалигіну, місцевому опозиційному активісту та блогеру. Він та його син чотири роки будували свою домівку площею у 100 квадратних метрів.

Шалигін не сумнівається у мотивах підпалу, який стався за три тижні до виборів.

«У серпні місцева влада вирішила притиснути блогерів із суттєвою кількістю підписників», розповів він Російській службі Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода (RFE/RL).

«Єдина причина підпалу – моя політична діяльність»

Репресії щодо незгодних із політикою Кремля тривають у Росії не перший місяць.

Ця кампанія посилилася після отруєння та арешту лідера опозиції Олексія Навального. У цій атмосфері відбудуться вибори до Державної Думи Росії – нижньої палати російського парламенту.

І чим менше часу лишалося до виборів, тим сильніше тиснули на опозицію, вважають активісти-жертви підпалів.

Шалигін – відомий у своєму регіоні активіст, який співпрацює із різними політичними силами, зокрема з ліберальною партією «Яблуко» та нині забороненою політичною мережею Навального. Він повідомив, що підпал досі розслідують. Результати слідчих дій очікують у жовтні.

Не лише Шалигін опинився у такій ситуації. Російська служба RFE/RL виявила низку підпалів майна опозиційних активістів.

У жодній з цих кримінальних справ досі немає вироку.

Підпали скрізь

У ніч з 27 червня спалахнуло авто, що було припарковане в одному з дворі далекосхідного міста Дальнєгорск. Це авто належало Данилу Кулікову, головному редактору незалежного ТВ каналу Даль-ТВ. Але це не єдине заняття Кулікова – він зареєструвався як спостерігач на вибори та брав участь у агітації за партію «Нові люди».

У розмові з російською службою RFE/RL Куліков згадує відеозапис, на якому людина жбурляє щось в його машину, після чого підпалює сірник і авто займається.

Обличчя цієї людини приховане під каптуром, а автентичність відео не підтверджена. Кулікова на той час у місті не було, але вдома знаходилися його дружина та дитина.

На своєму телеканалі Куліков висвітлював корумпованість та некомпетентність місцевої влади. Він визнає, що в Дальнєгорську він нажив собі ворогів. Втім, цей підпал не залякав його.

«Звичайно, моя мати хвилюється через мене, моя дружина теж, але вона знає, що я не покину і буду і далі гнути свою лінію, аж до кінця, хоч я і розумію, що чим ближче вибори, тим більший буде тиск», каже він.

Але це відбувається не лише у далеких провінціях Росії. Такі підпали ширяться всією Росією, що вказує на цілеспрямовану кампанію залякування незалежних активістів.

28 серпня, тобто за день до підпалу домівки Шалигіна, у Москві загорілася автівка учасниці феміністичного руху Альони Попової. Попова бере участь у виборах в парламент і часто критикує владу.

«Про це мене повідомив працівник складу неподалік. Коли я приїхала, охоронців, які бачили підпал, вже не було, а голова охорони нічого мені не сказав. Я не знаю, хто підпалив машину. Ніхто нічого не каже», розповіла вона в інтерв’ю.

Попова підозрює, що її авто підпалили політичні опоненти чи члени ультраправої шовіністичної організації «Чоловіча держава».

Вона отримувала від цієї організації кілька погроз розправою через те, що вона допомагає жертвам домашнього насилля і привертає увагу до цієї проблеми.

Цьогорічна виборча кампанія не є винятковою. У сучасній Росії підпали відбуваються під час кожного політичного циклу, зазначають аналітики.

Це не новина в сучасній Росії

«Це не новина. Таке трапляється щоразу, коли відбуваються вибори, у 2007 та 2011 роках було навіть і гірше», сказав Олександр Кинев, політичний аналітик з Москви.

Політолог Європейського університету в Санкт-Петербурзі Володимир Гельман стверджує, що підпали – це лише один інструмент з арсеналу залякування, який російська влада використовує проти опонентів.

Виконавців та організаторів у більшості випадків – не знаходять.

«Влада не використала усі можливі ресурси, вони і далі збільшуватимуть тиск», каже він. «Це вибіркова тактика, вони обирають ціль і карають її, і так одну за одною. Таким чином підсилюють сигнал, що спрямований на людей, які потенційно можуть стати активістами».