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Telegram заблокував бот «Розумного голосування», заявивши про «дні тиші» в Росії

Зранку 17 вересня став недоступний для російських користувачів у Google Play і App Store застосунок «Навальний», де також є функція «Розумного голосування»

Незабаром після півночі 18 вересня месенджер Telegram заблокував бот «Розумного голосування». Стратегію «Розумного голосування» запропонував російський опозиціонер Олексій Навальний. Її мета – організовано голосувати проти правлячої в Росії партії.

Так, при відкритті бота тепер висвічується повідомлення, що він «порушує місцеві закони».

Незадовго до цього засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що месенджер блокуватиме «ботів, пов’язаних з передвиборчою агітацією». Таке рішення Дуров пояснив «днями тиші», які передбачають відсутність агітації в ході виборів, хоча при багатоденному голосуванні в Росії ніякого «дня тиші» не існує і агітація забороняється з початком першого дня голосування, тобто з півночі 17 вересня.

Що таке «Розумне голосування»? Розповідаємо про стратегію, якої так бояться Кремль і «Єдина Росія» (відео)
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Що таке «Розумне голосування»? Розповідаємо про стратегію, якої так бояться Кремль і «Єдина Росія» (відео)

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Зранку 17 вересня став недоступний для російських користувачів у Google Play і App Store застосунок «Навальний», де також є функція «Розумного голосування» на виборах до Державної думи, які розпочалися в Росії 17 вересня і триватимуть три дні.

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