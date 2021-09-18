Telegram заблокував бот «Розумного голосування», заявивши про «дні тиші» в Росії

Незабаром після півночі 18 вересня месенджер Telegram заблокував бот «Розумного голосування». Стратегію «Розумного голосування» запропонував російський опозиціонер Олексій Навальний. Її мета – організовано голосувати проти правлячої в Росії партії.

Так, при відкритті бота тепер висвічується повідомлення, що він «порушує місцеві закони».

Незадовго до цього засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що месенджер блокуватиме «ботів, пов’язаних з передвиборчою агітацією». Таке рішення Дуров пояснив «днями тиші», які передбачають відсутність агітації в ході виборів, хоча при багатоденному голосуванні в Росії ніякого «дня тиші» не існує і агітація забороняється з початком першого дня голосування, тобто з півночі 17 вересня.

Зранку 17 вересня став недоступний для російських користувачів у Google Play і App Store застосунок «Навальний», де також є функція «Розумного голосування» на виборах до Державної думи, які розпочалися в Росії 17 вересня і триватимуть три дні.