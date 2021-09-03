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Політика

Справа Криму не вирішена. Хто в Росії міністр оборони ‒ Лавров чи Шойгу?

Сергій Лавров (на задньому плані) та Сергій Шойгу, колаж
(Рубрика «Точка зору», спеціально для Крим.Реалії)

Глава російського зовнішньополітичного відомства Сергій Лавров під час нинішньої російської передвиборчої кампанії перетворився з міністра на пропагандиста, вкотре оголосивши про те, що «Крим ‒ справа вирішена» і що це нібито зрозуміло навіть українське керівництво. Виникає, однак, запитання: чому, якщо Крим ‒ справа вирішена, Лавров постійно про цей Крим говорить. Чому і він, і «балакуча голова» російського МЗС Марія Захарова говорили про «Кримську платформу» більше, ніж російські дипломати? Можливо, тому, що Лавров не гірше, а то й краще за Путіна розуміє, що анексія Криму ‒ це відкрите порушення міжнародного права. І навіть у «доброзичливців» Росії немає в розпорядженні жодних інструментів, щоб цю анексію визнати.

А одне порушення тягне за собою інше. Адже чергове кримське заклинання пролунало у Лаврова зовсім не випадково й було пов'язане вже не з «Кримською платформою», яка викликала таке роздратування у російського політичного керівництва, а з самими виборами до Державної думи. Виборами, під час підготовки до яких міністр закордонних справ Росії разом з міністром оборони Сергієм Шойгу, мабуть, отримав від Путіна особливе завдання ‒ врятувати від подальшого падіння рейтинг партії влади, яка викликає все більшу алергію в росіян. Підняти, так би мовити, «Единую Россию» з колін. І Лавров, схоже, взявся за виконання цього завдання з таким ентузіазмом, що з риторики зараз і не зрозумієш, хто в Росії міністр оборони ‒ Лавров чи Шойгу.

Але, разом з тим, як досвідчений дипломат Лавров прекрасно все розуміє. Розуміє, я впевнений, що Крим ‒ справа не вирішена, що його країна розтоптала міжнародне право. І розуміє, що самі вибори в Росії виглядають з точки зору міжнародного права вельми сумнівною процедурою, тому що їхні учасниками опиняються жителі окупованих територій Криму, а тепер ще й Донбасу.

І якщо проведення виборів у Криму Кремль ще може пояснювати тим, що півострів нібито частина Росії, то участь у виборах до Держдуми жителів окупованих районів Донецької та Луганської областей взагалі пояснювати нічим. А потрібно. І саме це, схоже, й викликає роздратування у російського міністра закордонних справ ‒ необхідність у ролі високопоставленого пропагандиста захищати справу не просто несправедливу, а й таку, що не піддається захисту з точки зору правової логіки. І розуміти, що аргументів немає ‒ залишається підміняти їх награною істерією. А награна істерія, думаю, куди краще виходить в якогось Дмитра Кисельова, ніж у Сергія Лаврова. Адже дипломатія ‒ це спокійна впевненість у власній правоті, а не звинувачення та прокльони на адресу опонентів.

Але особливого співчуття в цій невдячній ролі Сергій Лавров у мене не викликає. Зрештою, це його власний вибір.

Віталій Портников – журналіст і політичний коментатор, оглядач Радіо Свобода і Крим.Реалії

Оригінал публікації – на сайті Крим.Реалії

Думки, висловлені в рубриці «Точка зору», передають погляди самих авторів і не конче відображають позицію Радіо Свобода

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    Віталій Портников

    Співпрацює з Радіо Свобода з 1991 року. Народився в 1967 році в Києві. Закінчив факультет журналістики МДУ. Працював парламентським кореспондентом «Молоді України», колумністом низки українських, російських, білоруських, польських, ізраїльських, латвійських газет та інтернет-видань. Також є засновником і ведучим телевізійної дискусійної програми «Політклуб», що виходить зараз в ефірі телеканалу «Еспресо». У російській редакції Радіо Свобода веде програму «Дороги до свободи», присвячену Україні після Майдану і пострадянському простору.

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