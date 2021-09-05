Потопи 2021. Чому кримчанам не дають грошей на ремонт?

Потопи в Криму 2021. Чому кримчанам не дають грошей на ремонт? «Живемо, як бомжі» – це слова кримчанки, яка пережила серію руйнівних повеней на півострові. Потопи у Ялті називають наймасштабнішими за останні 100 років! Режим надзвичайної ситуації в курортному місті скасували лише два тижні тому.