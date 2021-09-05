Потопи 2021. Чому кримчанам не дають грошей на ремонт?

Не краща ситуація і в Керчі. За сезон місто топило двічі. Тепер поблизу Керчі спеціально зводять дамбу. Як відбудовують постраждалі міста? В яких умовах зараз живуть кримчани, чиє житло буквально змила вода? І чому місцева влада, призначена Кремлем, не поспішає виконувати обіцяне – видавати так звані виплати на ремонт осель кримчан?
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.
Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.
FACEBOOK КОМЕНТАРІ