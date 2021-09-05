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Потопи 2021. Чому кримчанам не дають грошей на ремонт?

Потопи 2021. Чому кримчанам не дають грошей на ремонт?
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Потопи 2021. Чому кримчанам не дають грошей на ремонт?

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Потопи в Криму 2021. Чому кримчанам не дають грошей на ремонт? «Живемо, як бомжі» – це слова кримчанки, яка пережила серію руйнівних повеней на півострові. Потопи у Ялті називають наймасштабнішими за останні 100 років! Режим надзвичайної ситуації в курортному місті скасували лише два тижні тому.

Не краща ситуація і в Керчі. За сезон місто топило двічі. Тепер поблизу Керчі спеціально зводять дамбу. Як відбудовують постраждалі міста? В яких умовах зараз живуть кримчани, чиє житло буквально змила вода? І чому місцева влада, призначена Кремлем, не поспішає виконувати обіцяне – видавати так звані виплати на ремонт осель кримчан?

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