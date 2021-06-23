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Наслідки стихії в Ялті. Доля однієї вулиці (фотогалерея)

Василівка, раніше кримськотатарське селище, а тепер ялтинський мікрорайон малоповерхової забудови (до 1945 року – Ай-Василь) – один з найбільш постраждалих від потопу в Ялті. Там в результаті сходження селі камінням засипало кілька вулиць. На вулиці Джафера Сейдамета внаслідок рясних опадів вийшла з берегів річка Гува – ліва притока річки Дерекойка. Селевий потік річки Гува зруйнував і затопив кілька приватних домоволодінь, деякі будівлі засипані камінням до даху, постраждали машини.

Глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко назвала вулицю Джафера Сейдамета «ще однією проблемною точкою» в місті: «Підтоплено 10 будинків, кілька з них повністю пішли під воду, засипані камінням і брудом. Вода прибуває, і це видно неозброєним оком, шлях стоку частково перекривають старі тролейбуси! Більшість жителів – в першу чергу діти і люди похилого віку – евакуйовані, але деякі ще намагаються врятувати свої будинки».

Як на вулиці Джафера Сейдамета справляються з наслідками стихії – дивіться у фотогалереї Крим.Реаліі.
Будинок практично повністю загруз у камінні
1 Будинок практично повністю загруз у камінні
Василівський кіт сидить на спинці заваленого камінням дивана
2 Василівський кіт сидить на спинці заваленого камінням дивана
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Селеві потоки пошкодили машини
5 Селеві потоки пошкодили машини
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Мікроавтобус наполовину в воді
7 Мікроавтобус наполовину в воді
Як писала глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко, старі тролейбуси частково перекривають шлях воді, що&nbsp;прибуває
8 Як писала глава російської адміністрації Ялти Яніна Павленко, старі тролейбуси частково перекривають шлях воді, що прибуває
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З наслідками стихії борються за допомогою спеціальної техніки
10 З наслідками стихії борються за допомогою спеціальної техніки
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Крим.Реалії

Передрук із «Крим.Реалії» / «Крым.Реалии»

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