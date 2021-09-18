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Росія втомилась від «Єдиної Росії», а Крим?

Росія втомилась від «Єдиної Росії», а Крим?
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Росія втомилась від «Єдиної Росії», а Крим?

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17 вересня стартували вибори до Держдуми Росії. Відкрилися дільниці і в окупованому Криму. Україна це волевиявлення вважає нелегітимним.

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Російська влада заявляє, що голосування розтягнули на три доби, щоб не допустити скупчення людей. Фінальний день – 19 вересня. Виборці отримали на руки 2 бюлетені. У першому – список кандидатів політичних партій, у іншому – претенденти в одномандатних округах. У чотирьох округах кримчани обирають ще й депутатів до органів місцевої влади. Як і за кого агітували в Криму найбільше? Хто з півострова хоче потрапити в російський парламент: серед кандидатів досвідченні політики, і навіть зварювальник є. Хто може скласти конкуренцію представникам «Єдиної Росії»? І чому політологи радять не називати це волевиявлення виборами?

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