У МЗС назвали «провокаційними» заяви ФСБ про організацію «диверсії на газопроводі» в Криму

У Міністерстві закордонних справ України відреагували на заяви ФСБ Росії про причетність Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Меджлісу кримськотатарського народу до «організації акцій протесту», а також до «диверсії» на газопроводі в Криму.

«Розглядаємо ці звинувачення, зокрема причетність до диверсії на газогоні, як чергову провокацію з боку Російської Федерації. Поширені у ЗМІ відео із «зізнаннями» незаконно затриманих громадян України були отримані шляхом застосування жорстких тортур. Це невдала спроба окупаційних репресивних органів РФ, спрямована на приховування репресій проти кримськотатарського населення Криму. Вимагаємо від Російської Федерації негайно звільнити незаконно затриманих громадян України та припинити тортури і переслідування представників кримськотатарського народу», – сказав речник МЗС України Олег Ніколенко.

Крім того, в МЗС України закликали «світову спільноту долучитися до того, щоб звільнити з російських в’язниць та катівень усіх незаконно утримуваних громадян України».

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб у так званій справі про «диверсію на газопроводі» в селі Перевальне. Серед затриманих опинився кримськотатарський політик і активіст Наріман Джелял.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали 10 діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував Нарімана Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.

7 вересня російське агентство ТАСС з посиланням на ФСБ Росії повідомило, що затримані «за підозрою в скоєнні диверсії на газопроводі в Криму 23 серпня цього року дали свідчення». За цими даними, на «відео допиту двох з них, поширеного ФСБ, чоловіки докладно розповіли, від кого отримували інструкції та як влаштували підрив газопроводу в селі Перевальне».

При цьому в ФСБ Росії стверджують, що «диверсія була організована Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України».

Головне управління розвідки Міноборони України розглядає звинувачення ФСБ Росії як «цілеспрямовану провокацію».

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся 23 серпня.