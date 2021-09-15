Крим: арештованого Джеляла тримають у спецблоку як «схильного до терористичних злочинів» – адвокат

Заарештованого в окупованому Сімферополі кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла утримують у спецблоці – спеціальному відділі слідчого ізолятора, де максимально обмежена взаємодія як із зовнішнім світом, так і з іншими ув’язненими. Про це повідомив адвокат Джеляла Микола Полозов.

За словами адвоката, в середу 15 вересня він разом з адвокаткою Еміне Авамілєвою відвідав Нарімана Джеляла в СІЗО. Кримськотатарський активіст розповів адвокатам, що напередодні зустрічі з захисниками йому повідомили, що його поставили на облік як «особу, схильну до скоєння терористичних і екстремістських злочинів».

На думку Полозова, це «свідчить про повне незнання співробітниками СІЗО принципів кримінального провадження і такого поняття, як презумпція невинуватості». Адвокат підкреслив, що захист оскаржить ці адміністративні рішення.

За його словами, Джеляла одразу привезли до спецблоку, на відміну від інших ув’язнених, які потрапляють до СІЗО через так званий «карантин» – сиру камеру в напівпідвальному приміщенні.

«Камера у нього двомісна, його утримують з іще одним арештантом – фігурантом справи про релігійної організації «Свідки Єгови». Також Наріман розповів, що тюремні лікарі провели його огляд і зробили щеплення від віспи і гепатиту, пояснивши це тим, що в цій установі багато всякої зарази і необхідно себе убезпечити», – написав Полозов на своїй сторінці в Фейсбуці.

Раніше юрист опублікував заяву заарештованого в Сімферополі кримськотатарського активіста Нарімана Джеляла, в якому той сказав, що був готовий до такого розвитку подій, і закликав народ «не відступати» і «не зупинятися».

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3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб, у тому числі кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали 10 діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Влада України пов’язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся 23 серпня.