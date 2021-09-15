«Застосовували електрострум»: ще один фігурант «справи про диверсію на газопроводі» в Криму розповів про катування

Підозрюваний в «диверсії на газопроводі» в Перевальному під Сімферополем заарештований кримчанин Азіз Ахтемов розповів, що співробітники ФСБ вдались до катувань щодо нього. Про це проєктові Радіо Свобода Крим.Реалії розповів адвокат Іслям Веліляєв.

«У мене вчора (14 вересня – ред.) була зустріч з ним. Безпосередньо в слідчому управлінні ФСБ мене допустили до мого підзахисного. Я конфіденційно з ним зустрівся, розмовляв, розпитав його по обставинам справи. Він підтвердив, що висунуті звинувачення він не приймає. Також підтвердив, що стосовно нього застосовувалися недозволені заходи – надягання мішка на голову, утримання в наручниках, застосування електроструму, побої. Під таким тиском він дав свідчення», – розповів Веліляєв.

Напередодні повідомлялося, що заарештований в Криму за підозрою в «скоєнні диверсії на газопроводі» Асан Ахтємов повідомив, що його почали катувати струмом відразу після затримання.

Російські силовики публічно не коментують заяву адвокатів фігурантів «справи про диверсію».

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали 5 осіб, у тому числі кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали 10 діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Крім того, російська поліція завела 58 адміністративних протоколів на затриманих 4 вересня біля будівлі ФСБ Росії кримських татар.

Влада України пов'язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся 23 серпня.

Омбудсман України Людмила Денісова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет у зв’язку зарештами в Криму.

Після інформації про обшуки і затримання 3-4 вересня у активістів в Криму Прокуратура АРК і Севастополя повідомляла про відкриття кримінальних проваджень.