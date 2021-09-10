В ЄСПЛ відреагували на заяву «про вжиття термінових заходів» для захисту Джеляла і Ахтемова від тортур – адвокат

Європейський суд із прав людини відреагував на заяву адвокатки Євгенії Закревської «про вжиття термінових заходів» для захисту Нарімана Джеляла й Асана Ахтемова від тортур, а також про забезпечення доступу до Ахтемова незалежного адвоката. Про це Закревська повідомила на своїй сторінці у фейсбуці.

«Суд попросив додаткову інформацію та документи. Зокрема, суд зробив запит у РФ на інформацію про медичне обстеження Джеляла і Ахтемова, офіційну реакцію РФ на заяви про катування. Окремо суд попросив інформацію в уряду РФ про те, чи має Асан Ахтемов доступ до адвоката, якого він сам вибрав, можливість конфіденційних зустрічей із ним, як часто і за яких умов він з адвокатом може бачитися», – написала адвокат.

При цьому Закревська уточнила, що термін для подачі запитуваної судом інформації обмежений 23 вересня 2021 року.

3-4 вересня в Криму російські силовики провели обшуки та затримали п'ятьох осіб, у тому числі кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла.

6 вересня в Криму заарештували чотирьох затриманих. Так, на 60 діб заарештували братів Азіза й Асана Ахтемових, батькові затриманого Азіза Ахтемова Ескендеру дали 10 діб. Ще один син Ескендера, Арсен Ахтемов, отримав 15 діб арешту.

Також підконтрольний Кремлю Київський районний суд заарештував кримськотатарського політика й активіста Нарімана Джеляла на два місяці – до 4 листопада. Наріман Джелял заперечує всі звинувачення на свою адресу.

Крім того, російська поліція завела 58 адміністративних протоколів на затриманих 4 вересня біля будівлі ФСБ Росії кримських татар.

Влада України пов'язує затримання та арешти кримськотатарських активістів із самітом «Кримської платформи», що відбувся 23 серпня.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 6 вересня розповів американським конгресменам, які перебувають в Україні з візитом, про нову хвилю обшуків і затримань у Криму та закликав їх сприяти посиленню тиску на Кремль із метою припинення репресій на півострові.

А омбудсман України Людмила Денісова звернулася до Верховного комісара ООН з прав людини Мішель Бачелет у зв'язку з новими арештами, що відбулися в Криму.

Адвокат Айдер Азаматов в ефірі Радіо Крим.Реалії допустив, що стосовно Асана Ахтемова російські силовики застосовували тортури.

Після інформації про обшуки і затримання 3-4 вересня в активістів у Криму Прокуратура АРК і Севастополя повідомляла про відкриття кримінальних проваджень.

7 вересня російське державне агентство ТАСС із посиланням на ФСБ Росії повідомило, що затримані «за підозрою в скоєнні диверсії на газопроводі в Криму 23 серпня цього року дали свідчення».

У ФСБ Росії стверджують, що «диверсія була організована Головним управлінням розвідки (ГУР) Міністерства оборони України».

Головне управління розвідки Міноборони України розглядає звинувачення ФСБ Росії як «цілеспрямовану провокацію».