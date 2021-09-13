«Удар по українцях у Криму»

Це перший заступник Меджлісу Наріман Джелял, двоюрідні брати Азіз та Асан Ахтемови, Ельдар Одаманов і Шевкет Усеїнов. Братів Ахтемових звинуватили в диверсії – спробі підриву газової труби, а Нарімана Джеляла звинувачують у пособництві диверсії. За версією ФСБ, 23 серпня в селі Перевальне сталося пошкодження газопровідної труби, що веде до військової частини. На 15 діб арештували, без висунення обвинувачення, Ельдара Одаманова – він колишній співробітник кримськотатарської агенції, нині підприємець з Євпаторії. Знайомого, який працював у нього в магазині, Шевкета Усеїнова, також суд арештував на 14 діб, у чому його звинувачують – не відомо. Управління ФСБ Росії у Криму організаторами диверсії називає Головне управління розвідки Міноборони України та Меджліс кримськотатарського народу. «Ця інформація не відповідає дійсності. Військова розвідка України вважає, що це цілеспрямована та спланована провокація, яка відбувається в загальній системі провокацій проти України та Головного управління розвідки», – заявив прессекретар ГУР Микола Красний.
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